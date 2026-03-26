26/03/2026
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Casal é preso com carregamento de skunk em rota alternativa

Grupo de Patrulhamento Tático da PRF suspeita de rota incomum e localiza tabletes de droga em compartimento de veículo

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Casal é preso com carregamento de skunk em rota alternativa
A apreensão ocorreu no km 47 da BR-174, em um trecho conhecido por ser utilizado como rota de desvio do posto policial/ Foto: PRF

Uma operação de rotina do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em uma expressiva apreensão de drogas na última terça-feira (24), no município de Vilhena (RO). Ao todo, 167,8 kg de skunk variante mais potente da maconha foram interceptados no km 47 da BR-174.

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A ação teve início quando os agentes suspeitaram de um veículo de passeio que utilizava uma rota alternativa pouco convencional. O trajeto, conhecido por ser um desvio estratégico do Posto Policial da PRF, apresenta condições de tráfego extremamente difíceis, especialmente durante o atual período de chuvas na região, o que acendeu o sinal de alerta da equipe.

Comportamento Suspeito e Descoberta

Ao abordar o automóvel, os policiais notaram o nervosismo dos ocupantes. Durante a entrevista preliminar, o casal apresentou respostas contraditórias e não soube fornecer informações básicas sobre a viagem, motivando uma fiscalização minuciosa.

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No detalhamento da busca, os agentes localizaram diversos tabletes da droga cuidadosamente escondidos em malas no compartimento superior do veículo. A quantidade e a forma de acondicionamento reforçaram a tese de tráfico interestadual.

Encaminhamento Jurídico

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao casal pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os envolvidos, juntamente com o veículo e o carregamento ilícito, foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena.

Esta apreensão representa mais um golpe significativo nas rotas logísticas do narcotráfico que cruzam o estado de Rondônia, demonstrando a eficácia do monitoramento tático em áreas rurais e estradas vicinais.

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