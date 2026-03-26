Casal é preso com carregamento de skunk em rota alternativa

Uma operação de rotina do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou em uma expressiva apreensão de drogas na última terça-feira (24), no município de Vilhena (RO). Ao todo, 167,8 kg de skunk variante mais potente da maconha foram interceptados no km 47 da BR-174.
A ação teve início quando os agentes suspeitaram de um veículo de passeio que utilizava uma rota alternativa pouco convencional. O trajeto, conhecido por ser um desvio estratégico do Posto Policial da PRF, apresenta condições de tráfego extremamente difíceis, especialmente durante o atual período de chuvas na região, o que acendeu o sinal de alerta da equipe.
Comportamento Suspeito e Descoberta
Ao abordar o automóvel, os policiais notaram o nervosismo dos ocupantes. Durante a entrevista preliminar, o casal apresentou respostas contraditórias e não soube fornecer informações básicas sobre a viagem, motivando uma fiscalização minuciosa.
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No detalhamento da busca, os agentes localizaram diversos tabletes da droga cuidadosamente escondidos em malas no compartimento superior do veículo. A quantidade e a forma de acondicionamento reforçaram a tese de tráfico interestadual.
Encaminhamento Jurídico
Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao casal pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os envolvidos, juntamente com o veículo e o carregamento ilícito, foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena.
Esta apreensão representa mais um golpe significativo nas rotas logísticas do narcotráfico que cruzam o estado de Rondônia, demonstrando a eficácia do monitoramento tático em áreas rurais e estradas vicinais.