Vídeo comovente marca aniversário de Gladson com mensagens da família

O governador do Acre, Gladson Cameli, completa mais um ano de vida nesta quinta-feira (26) e o clima de celebração tomou conta das redes sociais com uma homenagem carregada de emoção. Em um vídeo publicado em seus perfis oficiais, as figuras centrais da vida do gestor sua mãe, Linda Cameli, e seu filho, Guilherme Cameli compartilharam mensagens que destacam o homem por trás do cargo público.

Linda Cameli, visivelmente emocionada, resgatou memórias da trajetória do filho, pontuando a coragem e o espírito de trabalho que o trouxeram até a liderança do estado. Já Guilherme Cameli trouxe o olhar da nova geração, relatando com orgulho a inspiração que o pai representa em seu cotidiano, reforçando os laços de afeto que sustentam a rotina intensa do governador.

História de Compromisso

A legenda que acompanha a publicação resume o sentimento do dia: “Hoje não é apenas um aniversário. É um dia de reconhecer uma história construída com coragem, trabalho e compromisso com as pessoas”. O vídeo ressalta que o carinho recebido do povo acreano se soma ao alicerce familiar, dando significado à dedicação integral de Gladson ao estado.

Repercussão e Carinho

A postagem rapidamente se tornou um mural de felicitações, com milhares de comentários de cidadãos, amigos e aliados políticos que aproveitaram o espaço para desejar votos de saúde, fé e novas conquistas ao gestor. “Mais do que celebrar um homem público, hoje celebramos alguém que dedica sua vida ao Acre”, diz trecho da homenagem.

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O aniversário de Gladson Cameli em 2026 ocorre em um momento de intenso trabalho administrativo, mas a pausa para o afeto familiar serviu para renovar as energias do governador para o novo ciclo que se inicia.