Casal em moto aquática é atingido por barco pirata enquanto se beijava em praia

Um casal que estava em uma moto aquática foi atingido por um barco pirata turístico na tarde de domingo (15), na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O acidente aconteceu no canal de manobra da praia e chamou atenção de banhistas e turistas que presenciaram a cena.

Segundo testemunhas, os dois estavam parados na água e se beijavam sobre a moto aquática quando a embarcação turística se aproximou e acabou atingindo o veículo.

Após a colisão, o casal chegou a submergir, mas foi visto novamente momentos depois na água, o que indicou que ambos haviam conseguido se soltar da moto aquática.

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Apenas a mulher, de 30 anos, sofreu ferimentos leves. De acordo com socorristas que prestaram atendimento, ela apresentou um hematoma na cabeça e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Em nota, o Grupo Barco Pirata, responsável pela embarcação turística, informou que a moto aquática estava fora do campo de visão do piloto. A empresa também explicou que embarcações de maior porte possuem tempo de resposta mais lento para manobras, o que dificulta mudanças rápidas de direção.

O grupo acrescentou ainda que o barco navegava dentro do canal de navegação, área destinada à circulação de embarcações, considerada inadequada para que motos aquáticas permaneçam paradas.

A moto aquática utilizada pelo casal era alugada. A empresa responsável informou que o condutor possuía habilitação e documentação regular e afirmou que prestou assistência às vítimas. O caso deverá ser apurado pela Marinha do Brasil, que investiga as circunstâncias da colisão.

Metrópoles