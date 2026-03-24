Caso Géssica: 29 anos da morte de menina que virou nome de rua após crime no Acre

Na manhã de 23 de março de 1997, o que parecia ser apenas mais um dia comum para uma família em Rio Branco terminou em uma das tragédias mais marcantes da história do Acre. A pequena Géssica Silva, de apenas quatro anos, desapareceu poucas horas depois de se despedir da mãe, que havia saído para trabalhar. O caso mobilizou a polícia, comoveu moradores e se transformou em um símbolo de luta por justiça no estado.

Antes de sair de casa, a mãe da menina organizou as tarefas do dia e explicou à filha mais velha que não poderia levá-la junto ao serviço. A criança ficou em casa com o pai e um conhecido da família que estava no local naquela manhã. Pouco depois, Géssica pediu para comprar um picolé. O visitante se ofereceu para acompanhá-la até a rua principal, atitude que parecia apenas um gesto de ajuda, mas que acabou sendo a última vez que a menina foi vista com vida.

Horas depois, ao retornar para casa, a mãe percebeu que a filha não estava no portão, como costumava acontecer. O estranhamento rapidamente virou desespero. A família procurou a polícia, que iniciou buscas ainda naquela noite. Durante as primeiras investigações, os agentes identificaram contradições no relato do homem que havia saído com a criança e passaram a tratá-lo como principal suspeito.

Pressionado pelos investigadores ao tentar deixar a cidade, o suspeito confessou participação no desaparecimento e revelou o envolvimento de um comparsa. Dois dias após o crime, o corpo da menina foi encontrado em uma área de mata, encerrando as buscas e confirmando a gravidade do caso. A descoberta causou forte comoção e revolta entre os moradores, que acompanharam cada etapa da investigação.

Seis meses depois, os acusados foram levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Apesar de tentarem mudar versões apresentadas anteriormente, o Ministério Público sustentou que as provas reunidas, incluindo depoimentos, perícias e confissões, demonstravam a responsabilidade dos dois homens. Os jurados concordaram e os condenaram por homicídio e estupro, com penas superiores a 35 anos de prisão em regime fechado.

As defesas recorreram da decisão alegando falhas no julgamento e inocência dos réus, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença de forma unânime, afirmando que havia provas suficientes da autoria e da materialidade do crime. Assim, a condenação foi confirmada e o caso parecia definitivamente encerrado pela Justiça.

Anos depois, porém, uma nova reviravolta surgiu. Um dos condenados, antes de morrer dentro da prisão em 2004, apresentou outra versão dos fatos em entrevista e em uma carta, afirmando ter agido sozinho e inocentando o comparsa. Com base nessas declarações, foi solicitado um novo exame judicial do processo, mas os desembargadores entenderam que as alegações não eram confiáveis o suficiente para mudar a decisão já tomada.

Com a negativa da revisão criminal, o caso foi oficialmente encerrado pela Justiça. Mesmo após quase três décadas, a história de Géssica permanece viva na memória coletiva do Acre. Como forma de homenagem, uma rua de Rio Branco recebeu o nome da menina, lembrando a todos de uma vida interrompida cedo demais e da importância da busca por justiça.

Com informações TJAC