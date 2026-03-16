16/03/2026
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“Ciborgue” é condenado a 25 anos por dois homicídios em Rio Branco; mandante recebe 35

Justiça responsabiliza executor e mandante por mortes

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“Ciborgue” é condenado a 25 anos por dois homicídios
“Ciborgue” é condenado a 25 anos por dois homicídios/Foto: Reprodução

Lucas Cauã de Lima Oliveira, de 20 anos, conhecido como “Ciborgue”, foi condenado pela Justiça a 25 anos de prisão por participação em dois homicídios registrados em Rio Branco. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri, responsável por analisar crimes dolosos contra a vida.

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O jovem foi preso no início de 2025 no Ramal Bom Jesus, na zona rural da capital. No momento da prisão, ele estava com munições e drogas. Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva, após o rompimento da tornozeleira eletrônica que utilizava para cumprimento de pena.

Segundo as investigações, ele foi apontado, junto com comparsas, como um dos responsáveis pela morte de Maylon de Oliveira Ferreira, de 22 anos. O corpo da vítima foi encontrado na tarde de 18 de agosto de 2023, no Ramal Carapanã, às margens do Rio Acre, na região do Polo Benfica.

A perícia constatou que Maylon estava com os braços amarrados para trás e apresentava sinais de tortura, além de perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Foram identificados cinco tiros, sendo um na cabeça, dois nas costas e dois no peito.

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O segundo crime ocorreu na noite de 21 de setembro de 2023, no Ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre. A vítima, Ricardo Leite de Araújo, de 47 anos, foi morta com cinco disparos de arma de fogo.

Durante o julgamento, também foi condenado Josivanio, conhecido como “Metal”, apontado como mandante dos crimes. Ele recebeu pena de 35 anos de reclusão.

Com a decisão do júri popular, os réus foram considerados culpados pelos homicídios. A legislação brasileira ainda permite que as defesas apresentem recursos às instâncias superiores.

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