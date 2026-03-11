Cidade do Acre lança processo de licitação para construção de casas populares

A construção de 100 moradias populares em Sena Madureira deverá avançar nas próximas semanas após a publicação de um aviso de licitação pela administração municipal. O processo busca contratar a empresa responsável pela execução das obras destinadas a famílias que necessitam de habitação no município.

A seleção será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, adotando como critério o menor preço global para execução do serviço. A empresa vencedora ficará responsável por todas as etapas da construção das unidades habitacionais, seguindo as especificações técnicas previstas no projeto e demais documentos que compõem o edital.

O empreendimento será viabilizado com recursos provenientes de emendas parlamentares federais identificadas pelos números 202543820002, 202540780008 e 202543940001, que foram destinadas ao município para investimento na área de habitação.

Empresas interessadas em participar do processo poderão ter acesso ao edital a partir do dia 12 de março de 2026. O documento estará disponível para consulta na sede da Comissão Permanente de Licitação e também poderá ser acessado pela internet, tanto no portal do Tribunal de Contas do Estado do Acre quanto no site institucional do município.

A abertura das propostas está prevista para ocorrer no dia 31 de março de 2026, às 9h15, horário de Brasília, por meio do sistema eletrônico Compras Gov onde todo o processo será conduzido.

A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir o déficit habitacional no município, oferecendo novas oportunidades de moradia para famílias que aguardam acesso a programas de habitação popular em Sena Madureira.