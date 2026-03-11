11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Cidade do Acre lança processo de licitação para construção de casas populares

A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir o déficit habitacional no município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Cidade do Acre lança processo de licitação para construção de casas populares
O empreendimento será viabilizado com recursos provenientes de emendas parlamentares federais | Foto ilustrativa

A construção de 100 moradias populares em Sena Madureira deverá avançar nas próximas semanas após a publicação de um aviso de licitação pela administração municipal. O processo busca contratar a empresa responsável pela execução das obras destinadas a famílias que necessitam de habitação no município.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A seleção será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, adotando como critério o menor preço global para execução do serviço. A empresa vencedora ficará responsável por todas as etapas da construção das unidades habitacionais, seguindo as especificações técnicas previstas no projeto e demais documentos que compõem o edital.

O empreendimento será viabilizado com recursos provenientes de emendas parlamentares federais identificadas pelos números 202543820002, 202540780008 e 202543940001, que foram destinadas ao município para investimento na área de habitação.

Empresas interessadas em participar do processo poderão ter acesso ao edital a partir do dia 12 de março de 2026. O documento estará disponível para consulta na sede da Comissão Permanente de Licitação e também poderá ser acessado pela internet, tanto no portal do Tribunal de Contas do Estado do Acre quanto no site institucional do município.

A abertura das propostas está prevista para ocorrer no dia 31 de março de 2026, às 9h15, horário de Brasília, por meio do sistema eletrônico Compras Gov onde todo o processo será conduzido.

A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir o déficit habitacional no município, oferecendo novas oportunidades de moradia para famílias que aguardam acesso a programas de habitação popular em Sena Madureira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.