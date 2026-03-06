07/03/2026
Ciúme fatal: mulher mata jovem após ela dançar perto de seu namorado

Polícia Civil do Tocantins conclui investigação sobre a morte de Esmeralda Domingos, de 17 anos; suspeita teria retornado armada a estabelecimento em Palmas após se incomodar com a vítima

Após pouco mais de um mês de investigações intensas, a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas apresentou o desfecho de um crime que chocou o Tocantins. O assassinato de Esmeralda Domingos da Silva, de apenas 17 anos, foi classificado como um caso de ciúme fatal. O crime ocorreu na madrugada de 28 de janeiro, em uma distribuidora de bebidas na capital.

Segundo os agentes, a motivação fútil teria surgido quando a adolescente começou a dançar próximo a um homem no estabelecimento. A namorada deste homem, incomodada com a cena, teria deixado o local para buscar uma arma de fogo, retornando minutos depois para executar o crime.

Dinâmica do Crime e Prisões

Testemunhas relataram à Polícia Militar que Esmeralda foi surpreendida pelo casal logo após o desentendimento. A frieza da execução e a tentativa de atingir outras pessoas agravaram a situação jurídica dos envolvidos.

  • O Ataque: A mulher sacou a arma e disparou contra Esmeralda. Além da jovem, a suspeita teria tentado atirar na direção de amigos da vítima que estavam presentes.

  • Socorro e Óbito: Populares levaram a adolescente à UPA Sul de Palmas em estado grave, mas ela não resistiu aos ferimentos.

  • Prisão Preventiva: O casal foi localizado e preso em cumprimento a mandados judiciais, permanecendo agora à disposição da Justiça do Tocantins.

Repercussão em Palmas

A morte prematura de Esmeralda gerou uma onda de protestos de familiares e amigos nas redes sociais, que pedem a pena máxima para os responsáveis. A polícia reforçou que o retorno premeditado da suspeita ao local, já armada, é um agravante crucial para a acusação de homicídio qualificado.

Detalhes do Caso Informações Oficiais
Vítima Esmeralda Domingos da Silva, 17 anos
Local Distribuidora de Bebidas, Palmas (TO)
Motivação Ciúmes (Motivo Fútil)
Status dos Suspeitos Presos preventivamente
Unidade Responsável 1ª DHPP de Palmas

Com o inquérito concluído, o Ministério Público deve oferecer denúncia formal contra o casal nos próximos dias. O caso de ciúme fatal serve como um alerta trágico sobre a banalização da vida e a intolerância em ambientes de lazer, deixando uma família destruída e uma comunidade em luto.

Fonte: METRÓPOLES

