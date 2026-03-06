Ciúme fatal: mulher mata jovem após ela dançar perto de seu namorado

Após pouco mais de um mês de investigações intensas, a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas apresentou o desfecho de um crime que chocou o Tocantins. O assassinato de Esmeralda Domingos da Silva, de apenas 17 anos, foi classificado como um caso de ciúme fatal. O crime ocorreu na madrugada de 28 de janeiro, em uma distribuidora de bebidas na capital.
Segundo os agentes, a motivação fútil teria surgido quando a adolescente começou a dançar próximo a um homem no estabelecimento. A namorada deste homem, incomodada com a cena, teria deixado o local para buscar uma arma de fogo, retornando minutos depois para executar o crime.
Dinâmica do Crime e Prisões
Testemunhas relataram à Polícia Militar que Esmeralda foi surpreendida pelo casal logo após o desentendimento. A frieza da execução e a tentativa de atingir outras pessoas agravaram a situação jurídica dos envolvidos.
O Ataque: A mulher sacou a arma e disparou contra Esmeralda. Além da jovem, a suspeita teria tentado atirar na direção de amigos da vítima que estavam presentes.
Socorro e Óbito: Populares levaram a adolescente à UPA Sul de Palmas em estado grave, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Prisão Preventiva: O casal foi localizado e preso em cumprimento a mandados judiciais, permanecendo agora à disposição da Justiça do Tocantins.
Repercussão em Palmas
A morte prematura de Esmeralda gerou uma onda de protestos de familiares e amigos nas redes sociais, que pedem a pena máxima para os responsáveis. A polícia reforçou que o retorno premeditado da suspeita ao local, já armada, é um agravante crucial para a acusação de homicídio qualificado.
|Detalhes do Caso
|Informações Oficiais
|Vítima
|Esmeralda Domingos da Silva, 17 anos
|Local
|Distribuidora de Bebidas, Palmas (TO)
|Motivação
|Ciúmes (Motivo Fútil)
|Status dos Suspeitos
|Presos preventivamente
|Unidade Responsável
|1ª DHPP de Palmas
Com o inquérito concluído, o Ministério Público deve oferecer denúncia formal contra o casal nos próximos dias. O caso de ciúme fatal serve como um alerta trágico sobre a banalização da vida e a intolerância em ambientes de lazer, deixando uma família destruída e uma comunidade em luto.
Fonte: METRÓPOLES
Redigido por: ContilNet