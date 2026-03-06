07/03/2026
Colisão entre carro e búfalo é registrada na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Animal estava na pista

Colisão entre carro e búfalo é registrada na AC-405
Colisão entre carro e búfalo é registrada na AC-405/Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e um búfalo foi registrado na rodovia AC‑405, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A colisão chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela estrada devido aos danos provocados no veículo.

De acordo com informações preliminares, o animal estava solto na pista no momento em que o automóvel passava pela rodovia. Sem tempo para evitar o impacto, o condutor acabou atingindo o búfalo, causando a destruição de grande parte da parte frontal do carro.

Apesar da força da batida e dos prejuízos materiais registrados no veículo, os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos e conseguiram sair ilesos do acidente.

A presença de animais soltos em rodovias da região é uma preocupação constante de motoristas que utilizam a via, principalmente durante a noite ou em trechos com pouca iluminação.

