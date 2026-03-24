24/03/2026
ContilPop
“Detento gato” explica como fãs o impediram de ter visitas na prisão
Fabricio Marta revela que sofreu pressão da Globo enquanto estava internado
Giulia Be e John Conor Kennedy se casam no civil em cerimônia íntima
Estrela de Emergência Radioativa Paulo Gorgulho protagonizou longa sobre o Césio em 1990
Nova fase de Gisele Bündchen inclui maternidade e exercícios ao ar livre
Sósia de Kylie Jenner revela cirurgia íntima após ter uma relação amorosa frustrada
Público detona Tadeu Schmidt nas redes sociais após polêmica no Sincerão do BBB
Netflix confirma Francesca Bridgerton como a grande protagonista da quinta temporada
SBT lamenta a morte de Roberto Marquis, o eterno Guarda Juju da Praça
Marisa Orth homenageia Gerson Brenner após morte do ator aos 66 anos

Com Mailza ao lado, Gladson dirige nova viatura da PM no Acre

Governador quebrou o protocolo, assumiu o volante e arrancou ao lado da vice em momento descontraído do evento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sem aviso prévio, Camelí acionou a sirene do veículo e saiu dirigindo pelo local do evento
Sem aviso prévio, Camelí acionou a sirene do veículo e saiu dirigindo pelo local do evento | Foto: ContilNet

A cerimônia de entrega de viaturas e inauguração da base comunitária na Cidade do Povo, em Rio Branco, ganhou um momento inesperado nesta terça-feira (24), quando o governador Gladson Camelí surpreendeu autoridades e o público ao assumir o volante de uma das novas viaturas da Polícia Militar do Estado do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Sem aviso prévio, Camelí acionou a sirene do veículo e saiu dirigindo pelo local do evento, tendo ao lado a vice-governadora Mailza Assis. A cena arrancou reações imediatas de surpresa e risos entre os presentes, quebrando o tom mais formal da solenidade.

Mailza estava ao lado de Gladson durante a “volta” na viatura nova | Foto: ContilNet

O gesto ocorreu logo após a entrega oficial das 13 viaturas que passam a reforçar o policiamento na capital. O evento também marcou a inauguração da base comunitária da Cidade do Povo e a convocação de 28 novos oficiais da Polícia Militar.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.