Com Mailza ao lado, Gladson dirige nova viatura da PM no Acre

A cerimônia de entrega de viaturas e inauguração da base comunitária na Cidade do Povo, em Rio Branco, ganhou um momento inesperado nesta terça-feira (24), quando o governador Gladson Camelí surpreendeu autoridades e o público ao assumir o volante de uma das novas viaturas da Polícia Militar do Estado do Acre.

Sem aviso prévio, Camelí acionou a sirene do veículo e saiu dirigindo pelo local do evento, tendo ao lado a vice-governadora Mailza Assis. A cena arrancou reações imediatas de surpresa e risos entre os presentes, quebrando o tom mais formal da solenidade.

O gesto ocorreu logo após a entrega oficial das 13 viaturas que passam a reforçar o policiamento na capital. O evento também marcou a inauguração da base comunitária da Cidade do Povo e a convocação de 28 novos oficiais da Polícia Militar.