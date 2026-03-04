O mês de março de 2026 começou com excelentes notícias para quem busca estabilidade no serviço público com exigência de escolaridade intermediária. De acordo com um levantamento exclusivo, existem pelo menos 17 editais de concurso de nível médio com inscrições abertas ou previstas para as próximas semanas. O volume de oportunidades impressiona: os certames já lançados somam 277 vagas imediatas, mas a expectativa é que mais de 3 mil novas vagas sejam disponibilizadas até o fim do mês.

As remunerações são um dos grandes atrativos, com valores que podem chegar a R$ 4.431,74, além de benefícios como auxílio-alimentação e estabilidade estatutária. As áreas de atuação são variadas, abrangendo desde o setor administrativo e de saúde até conselhos profissionais e prefeituras.

Destaques dos Editais de Março

Para os candidatos com ensino médio, o cenário atual oferece opções estratégicas para diferentes perfis.

Editais Publicados: Somam 277 vagas imediatas em órgãos municipais e conselhos regionais.

Vagas Previstas: Mais de 3.000 oportunidades estão em fase final de elaboração de edital para publicação ainda em março.

Remuneração Atrativa: O teto salarial para estas funções chega a ultrapassar os R$ 4,4 mil em seleções específicas no Sul e Sudeste.

O Que Estudar?

A maioria dos certames de concurso de nível médio mantém uma base comum de disciplinas, facilitando o estudo incremental para quem deseja prestar mais de uma prova.

Área de Conhecimento Disciplinas Comuns Dica de Estudo Linguagens Português e Redação Foco em interpretação de texto Exatas Raciocínio Lógico e Matemática Praticar com questões da banca FGV/Vunesp Direito Administrativo e Constitucional Leitura da “Lei Seca” (Constituição Federal) Gerais Informática e Atualidades Estar atento ao cenário político de 2026

As oportunidades para concurso de nível médio em março de 2026 são ideais para quem deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho com segurança jurídica. É fundamental que o candidato acompanhe diariamente os diários oficiais e os portais das grandes bancas organizadoras para não perder o início das inscrições e os prazos de isenção de taxa.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet