Concurso IBGE: prazo divulgado para 27 mil vagas de recenseador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu um passo decisivo para a realização de um dos seus maiores certames dos últimos anos. Com a oferta confirmada de 27.330 vagas para o cargo de recenseador, o Concurso IBGE acaba de ter seu cronograma interno revelado, trazendo alívio e previsibilidade para milhares de candidatos em todo o país. As oportunidades visam reforçar as equipes que atuarão em levantamentos fundamentais para as políticas públicas brasileiras, como o Censo Agropecuário e o Censo de População em Situação de Rua.
De acordo com o portal Folha Q Concursos, os prazos foram obtidos com exclusividade junto a fontes do Instituto, indicando que a movimentação para a escolha da banca organizadora já está em estágio avançado.
Cronograma de Datas e Etapas
O planejamento para o Concurso IBGE segue um fluxo rigoroso para garantir que todas as fases sejam concluídas ainda em 2026, respeitando os trâmites burocráticos e técnicos.
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Banca e Edital: A assinatura do contrato com a empresa organizadora deve ocorrer até 15 de maio, com a publicação do edital de abertura prevista para o dia 30 de junho de 2026.
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Provas e Resultados: Os candidatos terão um tempo razoável de preparação, já que as provas estão programadas para o final de outubro, com o resultado final saindo no último dia do ano.
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Contratações: Em função das restrições impostas pelo período eleitoral, o início das atividades dos novos recenseadores está projetado para maio de 2027.
Resumo do Cronograma: Concurso IBGE 2026
Confira os prazos oficiais que guiarão a seleção para as 27.330 vagas:
|Etapa do Certame
|Prazo Limite (2026)
|Contratação da Banca
|Até 15 de maio
|Publicação do Edital
|Até 30 de junho
|Aplicação das Provas
|Até 31 de outubro
|Divulgação do Resultado
|31 de dezembro
|Início das Contratações
|Maio de 2027
A abertura deste novo Concurso IBGE é vista como essencial para atualizar dados estratégicos do setor aquícola e florestal do Brasil. Segundo especialistas do portal Folha Q Concursos, a grande quantidade de vagas para recenseador costuma atrair candidatos de todos os níveis de escolaridade devido à capilaridade do órgão, que atua em praticamente todos os municípios brasileiros. A recomendação para os interessados é iniciar a revisão das matérias básicas, como Língua Portuguesa e Matemática, além dos conhecimentos técnicos específicos que o IBGE costuma disponibilizar em seus manuais de instrução.
O cargo de recenseador do IBGE tem como requisito apenas o ensino fundamental completo. Ele costuma ser um dos mais concorridos nos processos seletivos realizados pelo instituto.
Os aprovados para a função são contratados, inicialmente, para trabalhar por três meses. Porém, os contratos podem ser prorrogados dependendo da necessidade do IBGE.
Remunerações do recenseador do IBGE são variáveis
A remuneração do recenseador não tem um valor fixo. No último edital publicado para o cargo, em 2021, foi especificado que os aprovados teriam uma retribuição mensal por produção.
O valor costuma ser calculado por setor censitário e conforme a taxa fixada por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.
Porém, é possível ter uma base do valor a ser recebido. Essa estimativa pode ser feita por meio do simulador de remuneração (clique aqui), disponibilizado pelo IBGE.
Os recenseadores são conhecidos como a “a cara do Censo”, já que têm contato direto com a população a ser entrevista.
“A função de recenseador é responsável pela coleta de dados em campo, refletindo a dimensão e a importância estratégica de mapear tanto o setor agropecuário quanto a realidade das pessoas em situação de rua no país. Esses censos são fundamentais para fornecer informações atualizadas que subsidiam políticas públicas nas áreas rural, ambiental e de assistência social, incluindo estratégias de enfrentamento à situação de rua”, disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.
Concurso IBGE ainda terá 11 mil vagas para outros cargos
O Instituto ainda tem autorização para abrir outras 11.778 vagas temporárias para atuação nos Censos.
As oportunidades englobam atividades desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional.
Confira a distribuição das vagas por cargos a seguir:
- analista censitário: 1.020 vagas;
- agente censitário supervisor: 4.143 vagas;
- agente operacional regional: 1.286 vagas;
- agente censitário regional: 1.286 vagas;
- agente censitário administrativo: 1.432 vagas;
- agente censitário de informática: 1.446 vagas; e
- agente censitário de qualidade: 1.165 vagas.
Para agente censitário e agente operacional o requisito será o ensino médio.
O analista censitário, por sua vez, exigirá o nível superior dos candidatos. Ainda não há informações sobre os salários atuais e os locais de trabalho.
IBGE realiza dois processos para escolha da banca organizadora
Por serem muitos cargos contemplados na autorização, o IBGE conduz dois processos licitatórios para a escolha da banca organizadora.
É possível que uma mesma banca vença os dois processos, como também que instituições diferentes fiquem responsáveis pelos concursos, a depender dos cargos.
Assim, o IBGE trabalha com a previsão de publicação de dois editais. O primeiro deve sair até o mês de abril.
Veja os cronogramas a seguir:
Analista censitário (AC), agente censitário administrativo (ACA), agente censitário de informática (ACI), agente operacional regional (AOR), agente censitário regional (ACR) e agente censitário de qualidade (ACQ)
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: até 30 de março de 2026;
- Edital: até 15 de abril de 2026;
- Prova: até 31 de agosto de 2026; e
- Resultado: 31 de outubro de 2026.
Agente censitário supervisor (ACS) e recenseador
- Assinatura do contrato com a banca organizadora: até 15 de maio de 2026;
- Edital: até 30 de junho de 2026;
- Prova: até 31 de outubro de 2026; e
- Resultado: 31 de dezembro de 2026.
Caso a mesma banca organizadora seja definida para os dois processos licitatórios, é possível que ocorra a divulgação de um único edital para todos os cargos. Isso será resolvido pelo IBGE e pela instituição contratada.
IBGE já conta com 9.580 vagas abertas para agentes e supervisores
Em 2025, o IBGE abriu um concurso com 9.580 vagas temporárias, sendo 8.480 para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade (SCQ). As inscrições foram encerradas no dia 17 de dezembro.
Os dois cargos têm como requisito o ensino médio completo. Especificamente para supervisor, ainda é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria ‘B’.
O atual concurso do IBGE teve provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas no dia 1º de março de 2026. Os gabaritos oficiais já foram divulgados.
Os salários dos aprovados e convocados serão de R$2.676,24 para agente e R$3.379 para supervisor.
Os contratados ainda terão direito ao vale-transporte e aos benefícios, como o novo auxílio-alimentação no valor de R$1.175 e o auxílio pré-escolar.
A duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogados desde que o prazo total não exceda a três anos, conforme indicado na Lei nº 8.745/1993.