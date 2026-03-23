Concurso IBGE: prazo divulgado para 27 mil vagas de recenseador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu um passo decisivo para a realização de um dos seus maiores certames dos últimos anos. Com a oferta confirmada de 27.330 vagas para o cargo de recenseador, o Concurso IBGE acaba de ter seu cronograma interno revelado, trazendo alívio e previsibilidade para milhares de candidatos em todo o país. As oportunidades visam reforçar as equipes que atuarão em levantamentos fundamentais para as políticas públicas brasileiras, como o Censo Agropecuário e o Censo de População em Situação de Rua.

De acordo com o portal Folha Q Concursos, os prazos foram obtidos com exclusividade junto a fontes do Instituto, indicando que a movimentação para a escolha da banca organizadora já está em estágio avançado.

Cronograma de Datas e Etapas

O planejamento para o Concurso IBGE segue um fluxo rigoroso para garantir que todas as fases sejam concluídas ainda em 2026, respeitando os trâmites burocráticos e técnicos.

Banca e Edital: A assinatura do contrato com a empresa organizadora deve ocorrer até 15 de maio, com a publicação do edital de abertura prevista para o dia 30 de junho de 2026.

Provas e Resultados: Os candidatos terão um tempo razoável de preparação, já que as provas estão programadas para o final de outubro, com o resultado final saindo no último dia do ano.

Contratações: Em função das restrições impostas pelo período eleitoral, o início das atividades dos novos recenseadores está projetado para maio de 2027.

Resumo do Cronograma: Concurso IBGE 2026

Confira os prazos oficiais que guiarão a seleção para as 27.330 vagas:

Etapa do Certame Prazo Limite (2026) Contratação da Banca Até 15 de maio Publicação do Edital Até 30 de junho Aplicação das Provas Até 31 de outubro Divulgação do Resultado 31 de dezembro Início das Contratações Maio de 2027

A abertura deste novo Concurso IBGE é vista como essencial para atualizar dados estratégicos do setor aquícola e florestal do Brasil. Segundo especialistas do portal Folha Q Concursos, a grande quantidade de vagas para recenseador costuma atrair candidatos de todos os níveis de escolaridade devido à capilaridade do órgão, que atua em praticamente todos os municípios brasileiros. A recomendação para os interessados é iniciar a revisão das matérias básicas, como Língua Portuguesa e Matemática, além dos conhecimentos técnicos específicos que o IBGE costuma disponibilizar em seus manuais de instrução.

O cargo de recenseador do IBGE tem como requisito apenas o ensino fundamental completo. Ele costuma ser um dos mais concorridos nos processos seletivos realizados pelo instituto.

Os aprovados para a função são contratados, inicialmente, para trabalhar por três meses. Porém, os contratos podem ser prorrogados dependendo da necessidade do IBGE.

Remunerações do recenseador do IBGE são variáveis

A remuneração do recenseador não tem um valor fixo. No último edital publicado para o cargo, em 2021, foi especificado que os aprovados teriam uma retribuição mensal por produção.

O valor costuma ser calculado por setor censitário e conforme a taxa fixada por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Porém, é possível ter uma base do valor a ser recebido. Essa estimativa pode ser feita por meio do simulador de remuneração (clique aqui), disponibilizado pelo IBGE.

Os recenseadores são conhecidos como a “a cara do Censo”, já que têm contato direto com a população a ser entrevista.

“A função de recenseador é responsável pela coleta de dados em campo, refletindo a dimensão e a importância estratégica de mapear tanto o setor agropecuário quanto a realidade das pessoas em situação de rua no país. Esses censos são fundamentais para fornecer informações atualizadas que subsidiam políticas públicas nas áreas rural, ambiental e de assistência social, incluindo estratégias de enfrentamento à situação de rua”, disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.

Concurso IBGE ainda terá 11 mil vagas para outros cargos

O Instituto ainda tem autorização para abrir outras 11.778 vagas temporárias para atuação nos Censos.

As oportunidades englobam atividades desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional.

Confira a distribuição das vagas por cargos a seguir:

analista censitário: 1.020 vagas;

agente censitário supervisor: 4.143 vagas;

agente operacional regional: 1.286 vagas;

agente censitário regional: 1.286 vagas;

agente censitário administrativo: 1.432 vagas;

agente censitário de informática: 1.446 vagas; e

agente censitário de qualidade: 1.165 vagas.

Para agente censitário e agente operacional o requisito será o ensino médio.

O analista censitário, por sua vez, exigirá o nível superior dos candidatos. Ainda não há informações sobre os salários atuais e os locais de trabalho.

IBGE realiza dois processos para escolha da banca organizadora

Por serem muitos cargos contemplados na autorização, o IBGE conduz dois processos licitatórios para a escolha da banca organizadora.

É possível que uma mesma banca vença os dois processos, como também que instituições diferentes fiquem responsáveis pelos concursos, a depender dos cargos.

Assim, o IBGE trabalha com a previsão de publicação de dois editais. O primeiro deve sair até o mês de abril.

Veja os cronogramas a seguir:

Analista censitário (AC), agente censitário administrativo (ACA), agente censitário de informática (ACI), agente operacional regional (AOR), agente censitário regional (ACR) e agente censitário de qualidade (ACQ)

Assinatura do contrato com a banca organizadora : até 30 de março de 2026;

: até 30 de março de 2026; Edital: até 15 de abril de 2026;

até 15 de abril de 2026; Prova : até 31 de agosto de 2026; e

: até 31 de agosto de 2026; e Resultado: 31 de outubro de 2026.

Agente censitário supervisor (ACS) e recenseador

Assinatura do contrato com a banca organizadora : até 15 de maio de 2026;

: até 15 de maio de 2026; Edital : até 30 de junho de 2026;

: até 30 de junho de 2026; Prova : até 31 de outubro de 2026; e

: até 31 de outubro de 2026; e Resultado: 31 de dezembro de 2026.

Caso a mesma banca organizadora seja definida para os dois processos licitatórios, é possível que ocorra a divulgação de um único edital para todos os cargos. Isso será resolvido pelo IBGE e pela instituição contratada.

IBGE já conta com 9.580 vagas abertas para agentes e supervisores

Em 2025, o IBGE abriu um concurso com 9.580 vagas temporárias, sendo 8.480 para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade (SCQ). As inscrições foram encerradas no dia 17 de dezembro.

Os dois cargos têm como requisito o ensino médio completo. Especificamente para supervisor, ainda é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria ‘B’.

O atual concurso do IBGE teve provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas no dia 1º de março de 2026. Os gabaritos oficiais já foram divulgados.

Os salários dos aprovados e convocados serão de R$2.676,24 para agente e R$3.379 para supervisor.

Os contratados ainda terão direito ao vale-transporte e aos benefícios, como o novo auxílio-alimentação no valor de R$1.175 e o auxílio pré-escolar.

A duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogados desde que o prazo total não exceda a três anos, conforme indicado na Lei nº 8.745/1993.