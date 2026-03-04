O cronograma do Concurso IBGE para cargos temporários segue em ritmo acelerado. A partir desta quarta-feira (4/3), os candidatos que realizaram as provas objetivas no último domingo podem interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) na terça-feira (3/3). O prazo é curto e vai até as 23h59 de amanhã, 5 de março de 2026.
A etapa de recursos é fundamental para quem busca a retificação de respostas ou a anulação de questões que apresentem irregularidades. Após este período, a banca analisará as contestações para publicar o gabarito definitivo e as notas oficiais.
Como interpor o recurso?
Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial da banca organizadora. É necessário que o candidato apresente argumentação lógica e fundamentada para cada questão contestada.
Acesso ao Portal: Entre no site da FGV Conhecimento com seu CPF e senha.
Formulário Próprio: Utilize o link específico para interposição de recursos contra o gabarito.
Prazos Estritos: O sistema será fechado pontualmente às 23h59 do dia 5 de março.
Análise da Banca: A FGV pode confirmar o gabarito, alterar a alternativa correta ou anular a questão (neste caso, o ponto é atribuído a todos os candidatos).
Vagas e Próximas Etapas
O certame reuniu mais de 400 mil inscritos em busca de estabilidade temporária em 9.580 vagas imediatas. Além disso, o órgão já sinalizou um novo processo seletivo massivo com mais de 39 mil oportunidades para o decorrer de 2026.
|Cargo Oferecido
|Vagas Totais
|Escolaridade Exigida
|Previsão de Resultado Final
|Agente de Pesquisas (APM)
|9.580 (Total)
|Nível Médio
|30 de abril de 2026
|Supervisor de Coleta (SCQ)
|Incluído no total
|Nível Médio
|30 de abril de 2026
|Próximo PSS
|39.108 vagas
|Níveis Médio e Superior
|Segundo Semestre / 2026
A expectativa é que o resultado final do Concurso IBGE seja homologado no dia 30 de abril de 2026, com as convocações ocorrendo logo em seguida para atender às demandas de coleta de dados e mapeamento do instituto em todo o território nacional.
Concurso IBGE temporários: seleção em andamento
Organizado pela FGV, o concurso IBGE temporários em andamento oferta 9.580 vagas de nível médio em caráter temporário, para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). O salário inicial é de até R$ 3.379,00.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
- 1.110 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), sendo:
- 715 vagas destinadas à Ampla Concorrência;
- 275 às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%);
- 33 às indígenas (3%);
- 22 aos quilombolas (2%); e
- 55 às pessoas com deficiência (5%).
- 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), sendo:
- 5.512 vagas destinadas à Ampla Concorrência;
- 2.120 às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%);
- 254 às indígenas (3%);
- 170 aos quilombolas (2%); e
- 424 às pessoas com deficiência (5%).
Veja a distribuição de vagas por estado!
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas de múltipla escolha, a serem aplicadas no dia 1º de março de 2026, nos seguintes horários:
- Supervisor de Coleta e Qualidade: das 14h às 17h
- Agente de Pesquisas e Mapeamento: das 08h às 11h
A prova objetiva será aplicada em todos os municípios em que houver oferta de vagas.
Resumo
- Banca: FGV
- Vagas: 9.580 (temporárias)
- Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade
- Escolaridade: nível médio
- Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00
- Inscrições: 19/11 a 17/12/2025*data retificada
- Taxa: R$ 38,50
- Provas: 1/3/2026*data retificada
- Edital APM
- Edital SCQ
