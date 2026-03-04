O cronograma do Concurso IBGE para cargos temporários segue em ritmo acelerado. A partir desta quarta-feira (4/3), os candidatos que realizaram as provas objetivas no último domingo podem interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) na terça-feira (3/3). O prazo é curto e vai até as 23h59 de amanhã, 5 de março de 2026.

A etapa de recursos é fundamental para quem busca a retificação de respostas ou a anulação de questões que apresentem irregularidades. Após este período, a banca analisará as contestações para publicar o gabarito definitivo e as notas oficiais.

Como interpor o recurso?

Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial da banca organizadora. É necessário que o candidato apresente argumentação lógica e fundamentada para cada questão contestada.

Acesso ao Portal: Entre no site da FGV Conhecimento com seu CPF e senha.

Formulário Próprio: Utilize o link específico para interposição de recursos contra o gabarito.

Prazos Estritos: O sistema será fechado pontualmente às 23h59 do dia 5 de março.

Análise da Banca: A FGV pode confirmar o gabarito, alterar a alternativa correta ou anular a questão (neste caso, o ponto é atribuído a todos os candidatos).

Vagas e Próximas Etapas

O certame reuniu mais de 400 mil inscritos em busca de estabilidade temporária em 9.580 vagas imediatas. Além disso, o órgão já sinalizou um novo processo seletivo massivo com mais de 39 mil oportunidades para o decorrer de 2026.

Cargo Oferecido Vagas Totais Escolaridade Exigida Previsão de Resultado Final Agente de Pesquisas (APM) 9.580 (Total) Nível Médio 30 de abril de 2026 Supervisor de Coleta (SCQ) Incluído no total Nível Médio 30 de abril de 2026 Próximo PSS 39.108 vagas Níveis Médio e Superior Segundo Semestre / 2026

A expectativa é que o resultado final do Concurso IBGE seja homologado no dia 30 de abril de 2026, com as convocações ocorrendo logo em seguida para atender às demandas de coleta de dados e mapeamento do instituto em todo o território nacional.

Concurso IBGE temporários: seleção em andamento

Organizado pela FGV, o concurso IBGE temporários em andamento oferta 9.580 vagas de nível médio em caráter temporário, para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM). O salário inicial é de até R$ 3.379,00.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

1.110 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), sendo: 715 vagas destinadas à Ampla Concorrência; 275 às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%); 33 às indígenas (3%); 22 aos quilombolas (2%); e 55 às pessoas com deficiência (5%).

8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), sendo: 5.512 vagas destinadas à Ampla Concorrência; 2.120 às pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%); 254 às indígenas (3%); 170 aos quilombolas (2%); e 424 às pessoas com deficiência (5%).



Veja a distribuição de vagas por estado!

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas de múltipla escolha, a serem aplicadas no dia 1º de março de 2026, nos seguintes horários:

Supervisor de Coleta e Qualidade: das 14h às 17h

Agente de Pesquisas e Mapeamento: das 08h às 11h

A prova objetiva será aplicada em todos os municípios em que houver oferta de vagas.

Resumo

Banca: FGV

Vagas: 9.580 (temporárias)

Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade

Escolaridade: nível médio

Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00

Inscrições: 19/11 a 17/12/2025*data retificada

Taxa: R$ 38,50

Provas: 1/3/2026*data retificada

Edital APM

Edital SCQ

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet