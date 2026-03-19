Condenado a 22 anos de prisão é capturado pelo Gefron em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como Marcelandio Moura, de 33 anos, condenado a 22 anos de prisão, foi preso nesta quarta-feira (18) durante uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em Cruzeiro do Sul.

A prisão ocorreu no bairro Miritizal, no contexto das operações Sinergia e Protetor das Divisas e Fronteiras. A equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou o suspeito.

Durante a verificação nos sistemas de segurança, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra Marcelandio.

Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil do Acre, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.