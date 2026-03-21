21/03/2026
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Confira os detalhes da nova camisa amarela da Seleção para a Copa 2026

Tecnologia e tradição: nova camisa da Seleção aposta em relevos da bandeira nacional sobre o clássico amarelo canário

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Confira os detalhes da nova camisa amarela da Seleção para a Copa 2026
A nova camisa amarela da Seleção Brasileira mantém o icônico tom amarelo canário para a Copa do Mundo 2026/ Foto: Instagram

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike apresentaram oficialmente os detalhes da nova camisa amarela que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026. O uniforme principal, peça central da identidade do futebol nacional, preserva o icônico tom “amarelo canário”, mas introduz inovações de design focadas na textura e no simbolismo nacional.

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Confira os detalhes da nova camisa amarela da Seleção para a Copa 2026

Em detalhe, é possível observar os elementos da bandeira do Brasil aplicados em relevo sobre o tecido do uniforme/ Foto: Instagram

O grande diferencial deste modelo está na aplicação de elementos visuais. Pela primeira vez, partes da bandeira do Brasil foram incorporadas diretamente ao tecido em alto-relevo. Essa textura exclusiva cria um efeito visual sutil, onde as formas geométricas e estrelas do pavilhão nacional se misturam à malha da camisa, conferindo um aspecto moderno e tecnológico à peça clássica.

Confira os detalhes da nova camisa amarela da Seleção para a Copa 2026

O design combina a tradição da amarelinha com tecnologias modernas de textura e ventilação para os atletas/ Foto: Instagram

A aposta na textura em relevo substitui estampas impressas, garantindo maior sofisticação e, segundo a fabricante, auxiliando na tecnologia de ventilação do uniforme para os jogadores. O escudo da CBF e o logotipo da Nike permanecem em suas posições tradicionais, completando o visual que o Brasil vestirá na busca pelo hexacampeonato mundial.

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