Confira os detalhes da nova camisa amarela da Seleção para a Copa 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike apresentaram oficialmente os detalhes da nova camisa amarela que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026. O uniforme principal, peça central da identidade do futebol nacional, preserva o icônico tom “amarelo canário”, mas introduz inovações de design focadas na textura e no simbolismo nacional.

O grande diferencial deste modelo está na aplicação de elementos visuais. Pela primeira vez, partes da bandeira do Brasil foram incorporadas diretamente ao tecido em alto-relevo. Essa textura exclusiva cria um efeito visual sutil, onde as formas geométricas e estrelas do pavilhão nacional se misturam à malha da camisa, conferindo um aspecto moderno e tecnológico à peça clássica.

A aposta na textura em relevo substitui estampas impressas, garantindo maior sofisticação e, segundo a fabricante, auxiliando na tecnologia de ventilação do uniforme para os jogadores. O escudo da CBF e o logotipo da Nike permanecem em suas posições tradicionais, completando o visual que o Brasil vestirá na busca pelo hexacampeonato mundial.

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