Contagem regressiva: em novo vídeo, prefeitura convida para inauguração de novo elevado nesta sexta

A Prefeitura de Rio Branco prepara os últimos detalhes para a inauguração do Elevado Mamédio Bittar, próximo à Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (17), as imagens aéreas mostram o avanço das últimos ajustes para a inauguração, marcada para esta sexta-feira, 20 de março, às 18h.

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“Sexta-feira, dia 20, tem um encontro marcado com a gente! É dia de inaugurar o nosso elevado — uma conquista importante que vai transformar a mobilidade e melhorar a vida de muita gente!”, diz publicação.

A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado. O elevado, de acordo com a Prefeitura, garante mais fluidez ao tráfego na região.