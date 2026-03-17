18/03/2026
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Contagem regressiva: em novo vídeo, prefeitura convida para inauguração de novo elevado nesta sexta

As imagens aéreas mostram o avanço das últimos ajustes para a inauguração

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Elevado Mamédio Bittar será inaugurado nesta sexta-feira
Elevado Mamédio Bittar será inaugurado nesta sexta-feira/Foto: Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco prepara os últimos detalhes para a inauguração do Elevado Mamédio Bittar, próximo à Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

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Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (17), as imagens aéreas mostram o avanço das últimos ajustes para a inauguração, marcada para esta sexta-feira, 20 de março, às 18h.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura mantém cronograma e vai inaugurar viaduto da AABB na próxima semana, diz secretário

Elevado será inaugurado nesta sexta, às 18h

Elevado será inaugurado nesta sexta, às 18h/Foto: Prefeitura de Rio Branco

“Sexta-feira, dia 20, tem um encontro marcado com a gente! É dia de inaugurar o nosso elevado — uma conquista importante que vai transformar a mobilidade e melhorar a vida de muita gente!”, diz publicação.

A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado. O elevado, de acordo com a Prefeitura, garante mais fluidez ao tráfego na região.

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