Corpo de Bombeiros encontra última vítima de desabamento em lar de idosos e mortes chegam a 12

O Corpo de Bombeiros localizou, no início da manhã desta sexta-feira (6), o corpo da última vítima do desabamento ocorrido em uma casa de repouso no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Com a confirmação, o número de mortos na tragédia chegou a 12 pessoas.

O imóvel desabou por volta de 1h45 da madrugada de quinta-feira (5). Equipes de resgate trabalham desde então no local para localizar vítimas entre os escombros. Apesar de o último corpo ter sido encontrado, os bombeiros ainda realizam o trabalho de retirada, que exige cuidado devido às condições da estrutura.

De acordo com as autoridades, 29 pessoas estavam no prédio no momento do desabamento. Nove conseguiram sair por conta própria antes da chegada das equipes de socorro. Outras oito vítimas foram resgatadas com vida durante os trabalhos de busca realizados ao longo do dia.

O prédio possuía três pavimentos e um subsolo. No local funcionava a casa de repouso Pró-Vida, que também utilizava parte do imóvel como residência e para outras atividades.

Segundo a prefeitura da capital mineira, o estabelecimento possuía autorização para funcionamento, com alvará válido até 2030. O local também tinha alvará sanitário regular, e a última vistoria realizada pela Vigilância Sanitária ocorreu em janeiro deste ano.

A Defesa Civil informou que não há risco geológico na área. As primeiras avaliações indicam a possibilidade de falha estrutural, mas análises técnicas ainda serão realizadas para confirmar o que provocou o colapso do edifício.

A investigação do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais, que instaurou inquérito para apurar as causas do desabamento.