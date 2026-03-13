Corpo de Bombeiros registra 17 pessoas perdidas na floresta no Vale do Juruá em 2025

13/03/2026
ContilPop
O Corpo de Bombeiros Militar do Acre registrou 17 ocorrências de pessoas perdidas na floresta ao longo de 2025 na região do Vale do Juruá. Somente no início de 2026, dois novos casos semelhantes já foram atendidos pelas equipes de resgate.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, Josadac Cavalcante, a maioria das ocorrências envolve caçadores que entram na mata e acabam se desorientando durante a atividade.

Segundo o comandante, um dos fatores que mais agravam a situação é o desespero da pessoa ao perceber que está perdida.

“Muitas vezes o caçador entra em estresse e começa a andar mais rápido do que o normal, tentando sair da floresta no mesmo dia. Isso provoca cansaço, desidratação e até ferimentos nos pés”, explicou.

O oficial orienta que, em casos de desorientação dentro da mata, a principal atitude é manter a calma e economizar energia. Outra recomendação é procurar seguir cursos de água, como igarapés ou córregos, que geralmente levam a áreas habitadas.

Além disso, deixar vestígios durante o percurso pode facilitar o trabalho das equipes de resgate.

“Manter a calma, caminhar com cautela e seguir um igarapé são atitudes que aumentam muito as chances de a pessoa conseguir sair da floresta ou ser localizada pelas equipes”, destacou o comandante.

O alerta reforça a importância de planejamento e cautela para quem entra em áreas de floresta na região do Vale do Juruá, principalmente em atividades como caça ou deslocamentos por trilhas na mata.

