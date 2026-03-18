Correios abrem inscrições para Jovem Aprendiz com 548 vagas no país

Os Correios iniciam na próxima segunda-feira (23) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com oferta de 548 vagas em todo o Brasil, além de formação de cadastro reserva. A oportunidade é voltada a estudantes que buscam a primeira experiência profissional aliada à capacitação.

Podem participar jovens com idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação, desde que estejam matriculados e frequentando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial dos Correios até o dia 11 de abril.

Do total de vagas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, conforme previsto no edital.

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A seleção será realizada com base em critérios socioeconômicos informados no ato da inscrição, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. A pontuação e os critérios detalhados estão disponíveis no edital do processo.

Os selecionados terão jornada de 20 horas semanais, com carga de quatro horas diárias. As atividades incluem formação teórica em instituição parceira e prática nas unidades dos Correios. Os aprendizes receberão salário proporcional às horas trabalhadas, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Criado há 15 anos, o programa já possibilitou que milhares de jovens ingressassem no mercado de trabalho, com foco na qualificação profissional e no desenvolvimento de habilidades. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.