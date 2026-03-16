Coveiro doa casal de gansos para rifa solidária em apoio a tratamento contra o câncer em Sena Madureira

Um gesto de solidariedade tem chamado a atenção em Sena Madureira. O morador Auzier Vieira de Araújo, conhecido como Santa Rosa e que trabalha como coveiro no município, decidiu contribuir com a luta da moradora Fernanda Frota da Rocha, que enfrenta um tratamento contra o câncer. Para ajudar, ele doou um casal de gansos que será utilizado em uma rifa solidária.

Quem quiser colaborar pode adquirir um número da rifa ou fazer doações diretamente pelo Pix 02179965230, em nome de Fernanda Frota da Rocha. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (68) 99224-1451.

A iniciativa surgiu depois que Santa Rosa tomou conhecimento das dificuldades enfrentadas por Fernanda.

Além da batalha contra a doença, ela viveu recentemente outro episódio delicado: perdeu uma bolsa com todos os seus documentos pessoais e cerca de R$ 500, valor que seria usado para ajudar nas despesas do tratamento. Segundo relatos divulgados em grupos da cidade, o dinheiro não foi devolvido.

Sensibilizado com a situação, o morador decidiu agir e ofereceu os dois gansos para a realização da rifa. Todo o valor arrecadado será destinado diretamente à própria Fernanda, ajudando a custear as despesas relacionadas ao tratamento.

Cada número da rifa custa R$ 10, e o vencedor levará o casal de gansos como prêmio. O sorteio será definido com base nos dois últimos números da Loteria Federal, após o encerramento das vendas e a confirmação dos pagamentos. A retirada do prêmio ficará sob responsabilidade do ganhador, incluindo o frete.

De acordo com a organização, após o fechamento da rifa haverá ainda um prazo de três dias para que os participantes efetuem o pagamento dos números adquiridos. A mobilização tem reunido apoio de moradores da cidade, que se unem em mais uma corrente de solidariedade para ajudar Fernanda nesse momento difícil.