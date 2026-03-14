Criminosos armados invadem loja em shopping de Cruzeiro do Sul; vídeo mostra momento do assalto

Um assalto foi registrado na tarde deste sábado (14) na loja da Bemol, localizada dentro do Shopping Copacabana, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

De acordo com as primeiras informações, ao menos três homens armados chegaram ao local em um carro vermelho, entraram na loja e anunciaram o assalto por volta das 14h30.

Testemunhas relataram que os criminosos recolheram diversos objetos do estabelecimento e, em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Militar do Acre foi acionada imediatamente e realiza rondas pela cidade na tentativa de localizar os suspeitos.

Até o momento, não há informações sobre o valor total dos produtos levados nem se alguém ficou ferido durante a ação criminosa. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da ação dos criminosos dentro da loja. A orientação é que, caso alguém reconheça os suspeitos, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar.

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