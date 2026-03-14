14/03/2026
ContilPop
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26

Criminosos armados invadem loja em shopping de Cruzeiro do Sul; vídeo mostra momento do assalto

Polícia Militar realiza buscas após ação criminosa registrada no período da tarde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Criminosos armados invadem loja em shopping de Cruzeiro do Sul; vídeo mostra momento do assalto
Suspeitos fugiram após recolher objetos do estabelecimento/ Foto: ContilNet

Um assalto foi registrado na tarde deste sábado (14) na loja da Bemol, localizada dentro do Shopping Copacabana, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com as primeiras informações, ao menos três homens armados chegaram ao local em um carro vermelho, entraram na loja e anunciaram o assalto por volta das 14h30.

Testemunhas relataram que os criminosos recolheram diversos objetos do estabelecimento e, em seguida, fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Militar do Acre foi acionada imediatamente e realiza rondas pela cidade na tentativa de localizar os suspeitos.

Até o momento, não há informações sobre o valor total dos produtos levados nem se alguém ficou ferido durante a ação criminosa. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da ação dos criminosos dentro da loja. A orientação é que, caso alguém reconheça os suspeitos, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.