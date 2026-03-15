16/03/2026
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Cursos de teatro e aquarela abrem 70 vagas na Usina João Donato; inscrições vão até 19 de março

Formações gratuitas em teatro e aquarela são oferecidas para jovens

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Cursos de teatro e aquarela abrem 70 vagas na Usina João Donato
Cursos de teatro e aquarela abrem 70 vagas na Usina João Donato/Foto: Reprodução

A Usina de Arte João Donato está com 70 vagas abertas para cursos livres nas áreas de teatro e artes visuais em Rio Branco. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 19 de março, por meio de formulário online disponibilizado pela organização.

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As oportunidades são distribuídas entre três formações: Preparação do Ator, Aprofundamento Teatral com foco em Teatro Épico e Aquarela Básica. As atividades serão realizadas presencialmente na sede da Usina de Arte João Donato, um dos principais espaços voltados à formação cultural no Acre.

No curso de Preparação do Ator, os participantes terão contato com exercícios de interpretação, expressão corporal e construção de personagens, voltados principalmente para quem deseja iniciar na linguagem teatral. Já a formação em Aprofundamento Teatral busca desenvolver técnicas cênicas e ampliar o repertório de alunos que já possuem alguma experiência no teatro.

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Na área das artes visuais, o curso de Aquarela Básica apresenta fundamentos da pintura em aquarela, incluindo uso de materiais, mistura de cores, composição e experimentação artística.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos. As vagas são limitadas e o preenchimento ocorrerá conforme o processo de seleção entre os inscritos.

A iniciativa integra ações voltadas ao fortalecimento da formação artística no estado e busca ampliar o acesso da população às atividades culturais desenvolvidas em Rio Branco.

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