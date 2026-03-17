De saída do PDT, Michelle Mello vai a Brasília para decidir futuro político e se filiar a novo partido

A deputada Michelle Mello (PDT) está entre os parlamentares que devem mudar de partido até o próximo dia 3 de abril, prazo máximo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que deputados que desejam sair de suas siglas migrem para outra antes das eleições de 2026.

Cortejada pelo Progressistas e pelo MDB, a deputada da base do governo disse que ainda não tem um partido definido para ser sua nova casa.

“Já temos algumas conversas realizadas. Vou dizer que, no PDT, de fato, não ficamos; encerramos o nosso ciclo no PDT e estamos conversando com algumas novas siglas, com ideias novas, que possam de fato trazer aquilo que defendemos, que é o cuidado com o nosso povo”, disse Michelle.

A deputada afirmou que sua decisão deve ser tomada em breve, após uma viagem a Brasília, onde ela também deve se filiar ao novo partido.

“Então, temos conversado de fato com alguns partidos, mas a decisão será tomada em Brasília. Vamos para Brasília agora no final do mês; se Deus quiser, faremos a nossa filiação lá”, acrescentou.

Michelle não descartou os convites que recebeu do MDB e do Progressistas.

“Sim, existe o convite, tanto do MDB, e aqui já quero agradecer de antemão esse carinho que se estende desde a época do deputado Flaviano até agora; o Progressistas também sempre foi a casa da minha família política, e temos, sim, esse convite. Mas a decisão será tomada em Brasília e, no final do mês, faremos a nossa filiação”, concluiu.