14/03/2026
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Decidir e transformar: Sicredi Biomas abre Assembleia de 2026 para associados da Cooperativa

Até o dia 30 de março é possível ter acesso aos resultados da Cooperativa em 2025 

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A Assembleia é considerada um dos momentos mais importantes do cooperativismo
A Assembleia é considerada um dos momentos mais importantes do cooperativismo | Foto: Cedida

Os associados do Sicredi Biomas já podem participar da Assembleia 2026, período em que são discutidos e definidos os principais rumos da Cooperativa. A votação começou de forma totalmente digital na quarta-feira, 11, e permanece aberta até o dia 30 de março.

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Durante a Assembleia, os associados têm a oportunidade de analisar a prestação de contas do ano anterior, participar da eleição de representantes para o Conselho de Administração e deliberar sobre a distribuição dos resultados. No modelo cooperativista adotado pelo Sicredi, cada associado tem direito a um voto, independentemente do valor do capital investido.

A Assembleia é considerada um dos momentos mais importantes do cooperativismo, pois permite que os próprios associados participem diretamente das decisões estratégicas da instituição.

“Diferente de um banco tradicional, no Sicredi o associado é o dono da Cooperativa. A Assembleia é o momento em que exercemos a democracia plena, onde cada associado tem direito de votar e ajudar a definir os rumos do negócio, contribuindo para o desenvolvimento da sua própria região”, explicou a analista de Desenvolvimento do Cooperativismo, Vitória Elizia.

Além de acompanhar os resultados da gestão, os associados também podem contribuir com a definição de como os recursos gerados serão aplicados, fortalecendo os mais de sete programas sociais desenvolvidos no Sicredi Biomas.

Durante a Assembleia, os associados têm a oportunidade de analisar a prestação de contas do ano anterior

Durante a Assembleia, os associados têm a oportunidade de analisar a prestação de contas do ano anterior | Foto: Cedida

A participação pode ser feita de forma simples pelo aplicativo, acessando a opção “Assembleia” no menu inicial. Para aqueles que tiverem dificuldades no ambiente digital, as agências físicas também estão preparadas para oferecer suporte durante o período de votação.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história, reunindo milhões de associados em todo o país. O sistema tem como princípio a gestão participativa, na qual os próprios cooperados são responsáveis por decidir os caminhos da cooperativa e acompanhar a aplicação dos recursos.

No caso do Sicredi Biomas, a Cooperativa atua na região oeste de Mato Grosso, em todo o estado do Acre e no sul e sudeste do Amazonas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

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