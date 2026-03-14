Deputado Dimas Gadelha comenta internação de Bolsonaro e pede respeito diante de momento delicado

O deputado federal Dimas Gadelha (PT-RJ) comentou neste sábado (14) sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado em um hospital em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que, apesar das divergências políticas, é necessário respeito diante de situações envolvendo saúde e família. “Ele é um ser humano como qualquer outro. A dor de uma família sempre precisa ser respeitada”, escreveu.

Médico de formação, Gadelha também ressaltou que toda vida merece cuidado e atenção. Na mesma manifestação, o deputado declarou esperar pela recuperação do ex-presidente.

Ao comentar o contexto político, o parlamentar acrescentou que, na sua avaliação, Bolsonaro deveria pedir perdão às famílias das vítimas da pandemia de COVID-19 no Brasil.

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A internação do ex-presidente tem repercutido nas redes sociais e entre autoridades, gerando manifestações de diferentes setores da política nacional.