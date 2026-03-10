Deracre inicia manutenção na pista de pouso do aeródromo de Feijó

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta terça-feira, 10, serviços de manutenção na pista de pouso do aeródromo de Feijó. As intervenções incluem nivelamento da pista, correção de pontos desgastados e recomposição da superfície de pouso, com o objetivo de garantir mais segurança às operações aéreas no município.

Durante a execução dos trabalhos, o aeródromo opera com horários temporários definidos por meio de Notam (Notice to Airmen), aviso oficial da aviação civil que informa pilotos e operadores sobre alterações nas condições de funcionamento dos aeródromos.

Em Feijó, as operações aéreas estão autorizadas das 6h às 13h, no período de 3 a 31 de março, para permitir a realização das intervenções com segurança.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto a execução dos serviços e destacou a importância da manutenção para o funcionamento seguro do aeródromo.

“A manutenção na pista é essencial, pois precisamos garantir a segurança nos pousos e decolagens, assegurando melhores condições para quem utiliza o aeródromo de Feijó”, afirmou.

As equipes executam serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento comprometido, impermeabilização da base, além da aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

Os trabalhos fazem parte das ações do Deracre voltadas à manutenção da infraestrutura aeroportuária do estado, contribuindo para melhorar a mobilidade aérea e fortalecer a integração entre os municípios acreanos.