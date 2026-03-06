Descoberta de fósseis raros coloca estado brasileiro no mapa mundial das pesquisas sobre pelicossauros

Uma descoberta científica inédita colocou o Piauí no mapa mundial da paleontologia. Pesquisadores identificaram os primeiros registros confirmados de pelicossauros na América do Sul, a partir de fósseis encontrados no interior do estado.

O estudo foi liderado por cientistas da Universidade Federal do Piauí e teve os resultados publicados na revista científica Journal of Vertebrate Paleontology. A pesquisa confirma a presença de sinapsídeos primitivos grupo de vertebrados que antecede os mamíferos — vivendo na região há cerca de 280 milhões de anos.

Os fósseis foram localizados nos municípios de Nazária e Palmeirais. As análises indicam que os animais viveram durante o período Permiano, mais especificamente no estágio Cisuraliano, dentro da Era Paleozoica.

Os pelicossauros pertencem a um grupo antigo de sinapsídeos, ancestrais distantes dos mamíferos modernos. Esses animais dominaram ambientes terrestres milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros.

A pesquisa foi coordenada pelo paleontólogo Juan Carlos Cisneros e integra uma série de estudos realizados na Formação Pedra de Fogo, localizada na Bacia do Parnaíba. A área é reconhecida internacionalmente pela grande quantidade de fósseis preservados do período Permiano.

Segundo os pesquisadores, a descoberta amplia o conhecimento sobre a distribuição desses animais primitivos no planeta e reforça a importância científica da região para estudos sobre a evolução da vida na Terra.