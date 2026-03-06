07/03/2026
ContilPop
Descoberta de fósseis raros coloca estado brasileiro no mapa mundial das pesquisas sobre pelicossauros

Achado de sinapsídeos primitivos com cerca de 280 milhões de anos é inédito na América do Sul

Pesquisa liderada por cientistas brasileiros confirma primeiros registros do grupo de vertebrados no continente.
Pesquisa liderada por cientistas brasileiros confirma primeiros registros do grupo de vertebrados no continente./ Foto: Reprodução

Uma descoberta científica inédita colocou o Piauí no mapa mundial da paleontologia. Pesquisadores identificaram os primeiros registros confirmados de pelicossauros na América do Sul, a partir de fósseis encontrados no interior do estado.

O estudo foi liderado por cientistas da Universidade Federal do Piauí e teve os resultados publicados na revista científica Journal of Vertebrate Paleontology. A pesquisa confirma a presença de sinapsídeos primitivos grupo de vertebrados que antecede os mamíferos — vivendo na região há cerca de 280 milhões de anos.

Achado de sinapsídeos primitivos com cerca de 280 milhões de anos é inédito

Achado de sinapsídeos primitivos com cerca de 280 milhões de anos é inédito/ Foto: Reprodução

Os fósseis foram localizados nos municípios de Nazária e Palmeirais. As análises indicam que os animais viveram durante o período Permiano, mais especificamente no estágio Cisuraliano, dentro da Era Paleozoica.

Os pelicossauros pertencem a um grupo antigo de sinapsídeos, ancestrais distantes dos mamíferos modernos. Esses animais dominaram ambientes terrestres milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros.

A pesquisa foi coordenada pelo paleontólogo Juan Carlos Cisneros e integra uma série de estudos realizados na Formação Pedra de Fogo, localizada na Bacia do Parnaíba. A área é reconhecida internacionalmente pela grande quantidade de fósseis preservados do período Permiano.

Segundo os pesquisadores, a descoberta amplia o conhecimento sobre a distribuição desses animais primitivos no planeta e reforça a importância científica da região para estudos sobre a evolução da vida na Terra.

