Detento é flagrado com droga escondida em lâmpada no presídio de Rio Branco

O detento Paulo Alves Barros, de 31 anos, foi flagrado por policiais penais, nesta sexta-feira (20), com aproximadamente 200 gramas de uma substância análoga à maconha escondida no encaixe da lâmpada de uma cela no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

A apreensão foi realizada por agentes da Equipe Alpha durante uma revista de rotina no pavilhão “E” da unidade prisional. De acordo com informações, os policiais perceberam que uma das lâmpadas estava mal encaixada, o que levantou suspeitas.

Ao verificarem o local, os agentes encontraram o entorpecente oculto no interior da estrutura da lâmpada.

Diante da situação, Paulo Alves Barros assumiu voluntariamente ser o proprietário da droga.

Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A apreensão reforça a atuação dos policiais penais no combate à entrada e circulação de entorpecentes dentro do sistema prisional, evidenciando o trabalho contínuo de fiscalização nas unidades prisionais.