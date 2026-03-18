18/03/2026
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Detran divulga calendário de licenciamento 2026 no Acre; veja prazos

Datas seguem final da placa até outubro

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Detran divulga calendário de licenciamento 2026 no Acre
Detran divulga calendário de licenciamento 2026 no Acre/Foto: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) divulgou o calendário oficial de licenciamento anual de veículos para 2026. Os prazos seguem o número final da placa e começam em março, se estendendo até outubro.

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De acordo com o cronograma, veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem ser regularizados até 31 de março. Já os finais 3 e 4 têm prazo até 30 de abril. Para placas com final 5, o vencimento ocorre em 29 de maio, enquanto o final 6 deve ser pago até 30 de junho.

Confira os prazos

Confira os prazos/Foto: Reprodução

O calendário segue com prazo até 31 de julho para placas final 7 e até 31 de agosto para final 8. Veículos com final 9 devem ser licenciados até 30 de setembro, enquanto placas com final 0 têm como data limite o dia 30 de outubro.

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O licenciamento é obrigatório e garante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento indispensável para circulação. Para realizar o procedimento, é necessário que todos os débitos do veículo, como IPVA e multas, estejam quitados.

O Detran alerta que conduzir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até remoção do veículo.

Os motoristas podem consultar débitos e emitir as guias de pagamento pelos canais oficiais do Detran ou por aplicativos autorizados.

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