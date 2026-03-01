Dia D de Meio Ambiente e Clima mobiliza serviços gratuitos e ações de conscientização no Acre

Considerado o maior evento de cidadania ambiental do estado, o Dia D – Ação Consciência Limpa: Acre pelo Meio Ambiente e Clima levou dezenas de pessoas ao Lago do Amor, neste sábado, 28. A iniciativa, promovida pela Fundação Rede Amazônica (FRAM) em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), reuniu em um só lugar serviços em saúde,educação ambiental, cidadania e iniciativas voltadas ao descarte correto de resíduos sólidos.

A Sema ofertou, ao longo de toda a tarde, diversos serviços à população, entre eles ações de educação ambiental e sensibilização voltadas ao público infantojuvenil. Por meio de jogos interativos e atividades lúdicas, foram trabalhados temas como conservação da biodiversidade, práticas sustentáveis e uso consciente dos recursos naturais. A proposta foi estimular, de forma acessível e participativa, a formação de valores ambientais, incentivando a conscientização e a multiplicação de boas práticas de cuidado com o meio ambiente.

Entre as iniciativas desenvolvidas, também estiveram palestras educativas sobre recursos hídricos, consumo consciente e a gestão adequada de resíduos sólidos, acompanhada de um quiz ambiental para testar os conhecimentos e entrega de brindes para os ganhadores da dinâmica.

Os produtores rurais também contaram com atendimento especializado durante o evento. Um escritório do Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instalado no local, oferecendo suporte técnico e orientação para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Entre os destaques da ação, esteve o ponto de coleta de resíduos, estruturado em formato drive-thru, promovido pela Duque Sustentabilidade e o Instituto Descarte Correto, que possibilitou à população entregar corretamente eletroeletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado. Como incentivo à participação, os visitantes receberam mudas produzidas no Viveiro da Floresta, além de brindes sustentáveis, como porta-lixo para carro e estojos confeccionados a partir de banners reaproveitados pela equipe de Educação Ambiental da Sema.

Parceiros e Serviços ofertados

A programação contou com o apoio institucional da Organização em Centros de Atendimento (OCA), Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), Secretaria de Saúde (Sesacre), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), Life Show Produções e Eventos, Instituto Descarte Correto, Duque Sustentabilidade, Energisa, Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércion (Sesc), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) e do sistema Rede Amazônica — por meio da Amazon Sat, CBN Amazônia, Portal Amazônia e G1 Acre —, garantindo dezenas de atendimentos gratuitos à população.

Entre os serviços ofertados estiveram:

Atendimento jurídico (cível e previdenciário) com a OAB-AC;

Agendamento para a emissão de documentos e serviços sociais com a OCA;

Atendimento ao público, negociações e orientações de segurança elétrica com a Energisa;

Testes rápidos, clínico geral e vacinação;

Atividades recreativas e educativas para públicos de todas as idades;

Espaços de orientação e capacitação sobre temas relacionados à sustentabilidade e ao consumo responsável;

Serviços do INSS;

Título de Eleitor;

Cadastro de Microempreendedor Individual (MEI);

Agendamentos para retirar passaportes, para Receita Federal e Previdência Social;

Carteira Interestadual;

Atendimento no Procon;

Outros.

A programação também contou com a exibição do filme “Amazônia Forever”, apresentada por meio de óculos de realidade virtual. A iniciativa, conduzida pela equipe da Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais no Brasil (IRI-Brasil), reforça a mensagem de que preservar, reflorestar e apoiar quem protege a Amazônia é essencial para a sobrevivência da floresta. O evento ainda teve atrações culturais, feira de artesanato e comercialização de produtos regionais.

O que eles disseram

“A Sema trouxe uma série de serviços para a população, como a troca de resíduos sólidos por mudas de plantas, incentivando a conscientização ambiental e o cuidado com as futuras gerações. Também montamos um espaço lúdico com jogos educativos para que as crianças aprendam sobre fauna, flora, biodiversidade e o uso responsável dos recursos naturais. É um dia muito especial para o governo do Acre, pois estamos aqui para cuidar das pessoas por meio da educação e da cidadania ambiental”, ressaltou o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

“O Dia D pelo Meio Ambiente foi um sucesso. A ação faz parte do projeto Consciência Limpa e é apenas a primeira de várias atividades previstas para 2026 no Acre. Além dos atendimentos e serviços gratuitos à população, também desenvolvemos ações contínuas de educação ambiental. As atividades começaram no início de fevereiro e seguem até junho”, destacou o coordenador do projeto, Matheus Aquino.

“É de extrema importância essa iniciativa que leva benefícios de saúde, educação ambiental, cultura e cidadania diretamente à população. A atividade busca conscientizar e despertar um olhar mais atento para o meio ambiente e o clima, além de reforçar a importância do descarte correto dos resíduos sólidos”, explicou a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo.

“O evento me chamou atenção desde o início pela proposta voltada ao meio ambiente. É muito importante, inclusive para as crianças, participar e entender a importância da preservação e do cuidado com o meio ambiente e com o clima. Eu mesma peguei uma muda para plantar, pois sempre faço isso — já plantei mais de 50 árvores. Se cada pessoa plantasse pelo menos dez árvores, o mundo seria diferente.”, enfatizou a psicóloga Marilyn Lyra.

“Trouxe minha sobrinha, que participou de todas as atividades de educação ambiental e até ganhou prêmio. Estamos muito felizes. É uma ação social muito importante para conscientizar a população sobre a necessidade de um ambiente equilibrado e limpo. Parabéns aos idealizadores pela iniciativa.”, disse a advogada Keila Jessias.