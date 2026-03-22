22/03/2026
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Dia Mundial da Água: rios do Acre são pilares de sobrevivência e cultura

Conexão vital: rios acreanos representam muito mais que recursos naturais, sendo o berço de tradições e sustento de famílias ribeirinhas

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Dia Mundial da Água: rios do Acre são pilares de sobrevivência e cultura
Ações de educação ambiental e monitoramento buscam garantir água potável e de qualidade para as populações mais vulneráveis do Acre| Foto: Reprodução

Neste domingo, 22 de março, celebra-se o Dia Mundial da Água, uma data que ganha contornos de urgência e reverência no estado do Acre. Em um território onde a geografia é desenhada pelo curso de grandes rios como o Acre, Purus, Juruá e Tarauacá, a água deixa de ser um simples recurso para se tornar o eixo central da identidade, da saúde e da economia de povos indígenas e comunidades ribeirinhas.

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A celebração deste ano ocorre em um momento crítico, onde as mudanças climáticas impõem desafios reais ao estado, alternando períodos de enchentes históricas com secas severas. Esse cenário reforça a necessidade de políticas públicas estruturais que garantam não apenas o acesso à água potável, mas a proteção integral das nascentes e igarapés que alimentam a bacia amazônica.

Dia Mundial da Água: rios do Acre são pilares de sobrevivência e cultura

As bacias dos rios Purus e Juruá são as principais vias de transporte e subsistência para milhares de acreanos no interior do estado/ Foto: Reprodução

O Ciclo da Vida e os “Rios Voadores”

Para quem vive às margens, o rio é a primeira e a última fronteira do dia. É dele que se retira o sustento, é por ele que se chega à escola ou ao hospital, e é através dele que a produção agrícola escoa. No entanto, a importância das águas acreanas ultrapassa os limites territoriais do estado. Através do fenômeno dos “rios voadores”, a evaporação da floresta e dos rios forma correntes de umidade que viajam pela atmosfera, sendo responsáveis pelas chuvas que abastecem o agronegócio e as cidades do Centro-Sul do Brasil e de outros países da América do Sul.

Dia Mundial da Água: rios do Acre são pilares de sobrevivência e cultura

Rio Purus/ Foto: Reprodução

Políticas de Preservação

O governo estadual tem intensificado parcerias com órgãos ambientais e comunidades locais para fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos e a regularização ambiental. Programas de monitoramento constante e incentivos à recuperação de matas ciliares são peças-chave para manter o equilíbrio dos ciclos hídricos.

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Proteger os recursos hídricos no Acre significa, em última análise, assegurar o futuro. Em um estado que tem seus caminhos traçados pela correnteza, cuidar de cada igarapé é garantir que a vida continue pulsando com força em cada margem da Amazônia acreana.

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