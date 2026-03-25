25/03/2026
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Diretor de escola no Acre é preso acusado de suposto assédio contra aluna

A Polícia Civil investiga denúncias semelhantes envolvendo outras vítimas adolescentes

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O diretor foi preso pela Polícia Civil
O diretor foi preso pela Polícia Civil | Foto: Reprodução

Um diretor de uma escola do município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, foi preso em flagrante, na última segunda-feira (23), por suposto assédio sexual contra uma adolescente no interior da instituição. O caso foi denunciado por um grupo de alunas à Polícia Militar do Acre (PMAC), que levou à prisão do suspeito.

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A Polícia Civil investiga denúncias semelhantes envolvendo outras vítimas adolescentes.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, da Polícia Civil de Marechal Taumaturgo, as adolescentes procuraram o comando da PM relatando o assédio.

Segundo o delegado, a vítima, abordada pelo diretor, recusou-se a ir à sala dele, mas o homem assobiou e fixou o olhar em suas partes íntimas ao sair.

Algumas vítimas já foram ouvidas, e outras foram intimadas para depoimentos ao longo da semana. Nesta terça-feira (24), mais uma adolescente de 13 anos confirmou ter sido assediada pelo mesmo diretor em período anterior.

O diretor pagou fiança e foi liberado, mas responderá a processo criminal. “Vamos apurar todos os fatos para que condutas imorais e ilegais não fiquem impunes”, disse o delegado Laurentino.

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