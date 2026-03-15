Domingo no Acre terá calor de até 34 °C, ventos e possibilidade de chuvas pontuais

O domingo no Acre será marcado por tempo quente, ventilado e com possibilidade de chuvas isoladas, segundo a previsão meteorológica para o estado. As temperaturas máximas podem chegar a 34 °C em algumas regiões, enquanto as mínimas devem ficar entre 21 °C e 24 °C no início da manhã.

De acordo com os meteorologistas, o dia deve começar com sol entre nuvens, com formação de áreas de instabilidade ao longo da tarde. Essas condições favorecem chuvas rápidas e pontuais, que podem ocorrer em diferentes municípios acreanos.

Mesmo com a possibilidade de precipitações isoladas, o calor deve predominar em boa parte do estado. Em cidades do Alto Acre e do Vale do Juruá, as temperaturas podem alcançar os 34 °C, mantendo a sensação de abafamento típica do período.

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Os ventos devem soprar de forma fraca a moderada, predominando das direções norte e noroeste ao longo do dia, com mudanças para nordeste no fim da tarde. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas mais fortes associadas à formação de nuvens carregadas.

A previsão também aponta que o padrão climático de calor combinado com pancadas de chuva passageiras deve atingir não apenas o Acre, mas também áreas da Amazônia ocidental e regiões próximas da Bolívia e do Peru.

Especialistas recomendam atenção às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano, quando o calor intenso favorece a formação de nuvens de chuva ao longo do dia.