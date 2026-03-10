Editais culturais no Acre avançam com novos resultados e seleção de avaliadores; veja aprovados

A política de fomento à cultura no Acre ganhou novos desdobramentos com a publicação de resultados e atualizações de editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10). Entre as novidades, estão a seleção de festivais e projetos culturais, a divulgação de avaliadores credenciados para analisar propostas e a republicação do resultado preliminar de um edital voltado exclusivamente ao fortalecimento da cultura dos povos originários.

Seleções para eventos culturais de grande e médio porte, bolsas para artistas e subsídios a agentes culturais, com projetos que podem receber recursos de até R$ 300 mil, dependendo da categoria estão entre os editais mais divulgados.

Na lista de iniciativas contempladas aparecem festivais e ações culturais conhecidas do público acreano, como o Festival Acreano de Vídeos, a Semana GPT de Teatro, o Duelo Estadual de MC’s, o Festival Varadouro e o Feliz Metal, além de propostas de circulação artística, oficinas, intercâmbios culturais e atividades voltadas à valorização de saberes tradicionais.

Cultura indígena

Outra publicação importante trata da republicação do resultado preliminar das inscrições no Edital de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários (Edital nº 17/2025). A atualização ocorreu após a identificação de inconsistências na lista anterior.

O edital contempla iniciativas ligadas a diferentes áreas culturais indígenas, como artesanato e artes manuais, música e dança tradicional, saberes e medicina tradicional, narrativas e línguas indígenas, rituais e festividades, além de artes visuais e plásticas.

A relação apresenta dezenas de inscrições de representantes de diversos povos indígenas do Acre, incluindo Kaxinawá (Huni Kuin), Shanenawa, Puyanawa, Katukina, Manchineri, Yawanawá e Nukini. Parte das propostas teve a inscrição deferida, enquanto outras foram indeferidas por motivos como documentação incompleta, duplicidade de inscrição ou descumprimento de critérios do edital.

Os proponentes tiveram prazo de três dias úteis para apresentação de recurso após a publicação da lista preliminar.

Avaliadores credenciados

Também foi publicado o resultado atualizado do edital de credenciamento de avaliadores culturais (Edital nº 04/2025). A seleção define profissionais responsáveis por analisar projetos inscritos em editais culturais financiados pelo Fundo Estadual de Cultura e pela PNAB.

Entre os nomes credenciados estão Líbia Luiza dos Santos de Almeida, Geesse de Freitas Rocha, Marcos Thadeu Soares de Melo, Emilio Oliveira de Amorim e Diana da Silva Dantas, todos com pontuações acima de 100 pontos no processo seletivo.

Além dos avaliadores credenciados, parte dos profissionais também foi convocada para atuar especificamente no segundo ciclo de editais da PNAB, ampliando a equipe responsável pela análise técnica das propostas culturais.

De acordo com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), responsável pela execução dos editais, as listas completas estão disponíveis no portal oficial da instituição.

