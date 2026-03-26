Eleição da Ufac termina com resultado inusitado e define nova gestão para 2026-2030

A Universidade Federal do Acre (Ufac) concluiu nesta quinta-feira (26) o segundo turno das eleições para reitor e vice-reitor, definindo a nova gestão que comandará a instituição pelos próximos quatro anos. O resultado chamou atenção por um fator incomum: os cargos foram ocupados por candidatos de grupos distintos.

O professor Josimar Batista Ferreira foi eleito reitor pela chapa “Dialogando com as pessoas e construindo o futuro”. Já o cargo de vice-reitora será ocupado por Almecina Balbino Ferreira, da chapa “Juntos pela Ufac”.

Esse tipo de desfecho é possível porque o processo eleitoral da universidade permite votos separados para reitor e vice, o que possibilita a escolha de candidatos de chapas diferentes.

Na disputa pela reitoria, Josimar obteve 52,74% dos votos válidos, com apoio de docentes, técnicos administrativos e estudantes. O adversário, Carlos Paula de Moraes, ficou com o percentual restante da votação.

Para o cargo de vice, Almecina alcançou 53,42% dos votos, superando Marco Antonio Amaro, que integrou a chapa de Josimar.

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O segundo turno foi realizado após nenhuma das chapas atingir maioria absoluta na primeira etapa da eleição. Ao todo, cerca de quatro mil eleitores participaram da votação, realizada de forma online ao longo do dia.

A apuração foi conduzida pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da universidade, que coordenou o sistema eletrônico utilizado no processo. Com o resultado, a nova gestão deverá assumir a condução da Ufac no quadriênio 2026-2030.