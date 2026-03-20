20/03/2026
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Elevado Mamedio Bittar tem iluminação tecnológica que pode ser controlada por app

O secretário destacou que a iluminação, que recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões

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A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão,
A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O Elevado Mamedio Bittar foi inaugurado em Rio Branco, nesta sexta-feira (20), com novidades na iluminação.

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Segundo o secretário de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, foi realizado um planejamento no trecho entre a Escola Estadual Armando Nogueira até a loja de materiais de construção Agroboi.

“São mais de 170 postes, tudo com telegestão, vai dar em torno de 434 luminárias, tudo no controle. Em um certo horário pode pôr até 10% e diminuir o consumo, isso controlando e trazendo esse benefício para a Prefeitura, a gente economizando e quem ganha é a população de Rio Branco, e ficando com cara de capital, sempre com a determinação do nosso prefeito Tião Bocalom”, disse.

O secretário destacou, ainda, que a iluminação, que recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões, vai ser controlada por uma central. “É um aplicativo, a gente mesmo controla, o prefeito controla e nós temos aquele responsável que diminui, quando diminui o fluxo. Se 1 hora da madrugada tem pouca gente na rua, diminui 50% e isso quem ganha é a cidade e a nossa população também com essa economia. É a tecnologia chegando na capital de Rio Branco”, afirmou.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com investimento de mais de R$ 27 milhões.

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