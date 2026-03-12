12/03/2026
Em menos de 24h Polícia Civil, prende dois e recupera roupas furtadas de loja no Acre

Em menos de 24h Polícia Civil, prende dois e recupera roupas furtadas de loja
Todo o material recuperado foi recolhido pela equipe policial e será restituído ao proprietário da loja | Foto: Ascom

Investigadores do Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), recuperaram na manhã desta quinta-feira (12) diversas peças de roupas que haviam sido furtadas de uma loja de confecção localizada no centro de Cruzeiro do Sul.

De acordo com as investigações, o furto ocorreu durante a madrugada do dia 12 de março de 2026, quando criminosos, agindo em concurso de pessoas, invadiram o estabelecimento comercial e subtraíram diversas peças de vestuário do interior da loja.

Após tomar conhecimento do fato, a equipe de investigação do Nepatri iniciou imediatamente as diligências investigativas, realizando levantamentos de campo e coleta de informações que permitiram identificar os possíveis autores do crime.

As diligências foram realizadas de forma ininterrupta ao longo da manhã e, por volta das 11 horas desta quinta-feira, os investigadores conseguiram localizar suspeitos envolvidos no crime. Dois homens foram presos durante a ação policial.

Durante as buscas, os investigadores também visualizaram um dos suspeitos em posse de um saco contendo parte das roupas furtadas. Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou fugir e abandonou o material que havia sido subtraído do estabelecimento.

Todo o material recuperado foi recolhido pela equipe policial e será restituído ao proprietário da loja.

A Polícia Civil informou ainda que dará continuidade às investigações e deverá representar pela prisão de outros envolvidos identificados, uma vez que os investigados também são apontados como possíveis autores de furtos registrados recentemente na cidade.

