21/03/2026
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Em Sena, vereador usa IA para denunciar descaso com lixo e buracos

No vídeo, o uso da tecnologia reforça o apelo visual e amplia o alcance da mensagem

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Vídeo inusitado: vereador é "levado" por urubu em protesto contra buracos
Vídeo inusitado: vereador é "levado" por urubu em protesto contra buracos | Imagem: Reprodução

O vereador Denis Araújo chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo utilizando recursos de inteligência artificial para criticar a situação das ruas de Sena Madureira. Na gravação, ele aparece de forma bem-humorada sendo “carregado” por um urubu, em uma cena simbólica que faz referência ao acúmulo de lixo e à presença frequente dessas aves nas vias da cidade.

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A publicação rapidamente repercutiu entre os moradores, que convivem diariamente com problemas como buracos, entulhos e deficiência na infraestrutura urbana. Apesar do tom descontraído, o conteúdo carrega uma crítica direta à situação enfrentada pela população.

No vídeo, o uso da tecnologia reforça o apelo visual e amplia o alcance da mensagem, transformando a cobrança política em uma peça de fácil compartilhamento nas redes sociais. A estratégia evidencia uma nova forma de comunicação adotada por agentes públicos para dialogar com a população.

A crítica do parlamentar ocorre em meio a constantes reclamações de moradores sobre as condições das ruas, principalmente em bairros mais afastados do centro, onde a falta de manutenção tem gerado transtornos para motoristas e pedestres.

Mesmo com o humor presente na produção, a mensagem principal é clara: a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana e maior atenção do poder público às demandas da cidade.

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