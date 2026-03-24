24/03/2026
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Em sessão solene, Câmara de Cruzeiro do Sul homenageia mulheres de destaque

Segundo o presidente, a iniciativa ocorre anualmente por meio de um projeto de resolução da Mesa Diretora

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O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Elter Nóbrega, confirmou a realização de mais um ato solene em homenagem a mulheres que se destacam na sociedade local. A cerimônia acontece nesta terça-feira, às 19h, no Teatro dos Náuas, e será aberta ao público.

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Segundo o presidente, a iniciativa ocorre anualmente por meio de um projeto de resolução da Mesa Diretora. Cada vereador tem o direito de indicar duas mulheres para serem homenageadas, reconhecendo suas contribuições em diferentes áreas da sociedade.

“Todos os anos a Câmara realiza esse momento especial no mês de março, que é dedicado às mulheres. Cada vereador indica duas homenageadas, e a gente celebra essas conquistas e o papel fundamental da mulher dentro da sociedade”, destacou.

Elter Nóbrega ressaltou ainda o caráter simbólico da solenidade, que também reforça a importância histórica da luta feminina por direitos e igualdade. “É um mês que representa essa busca por direitos, e a Câmara não pode deixar de valorizar e reconhecer a importância das mulheres na sociedade brasileira”, afirmou.

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As homenageadas são escolhidas sem distinção de classe social. De acordo com o presidente, o critério utilizado pelos parlamentares é a relevância da contribuição de cada mulher para o desenvolvimento do município.

O evento contará com a presença de convidados, familiares das homenageadas, autoridades, imprensa e da população em geral, que também está convidada a participar da solenidade.

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