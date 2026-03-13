Um episódio inusitado e assustador mobilizou pacientes e funcionários do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na última quarta-feira (11/03), um homem internado na unidade sofreu uma queda do forro do teto diretamente para dentro de uma enfermaria, após uma tentativa frustrada de fuga do setor onde recebia atendimento.

Imagens registradas por celulares e que circulam nas redes sociais nesta sexta-feira (13/03) mostram o exato momento em que as placas do forro cedem sob o peso do homem, que despenca em um ambiente onde outros pacientes estavam repousando. O estrondo causou pânico momentâneo entre os presentes.

Tentativa de Fuga e Surto

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o homem é um paciente adicto e apresentava um quadro de surto psicótico no momento da ocorrência. Na tentativa de deixar a unidade sem autorização médica, ele acessou o espaço entre a laje e o forro, resultando no desabamento de parte da estrutura.

Nota oficial

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, apesar da gravidade visual da queda, ninguém ficou ferido. “A queda não ocasionou nenhum prejuízo à integridade física do mesmo ou de qualquer outro paciente, sendo o homem rapidamente controlado e conduzido novamente ao seu setor”, declarou a administração.

Estado de saúde

O hospital reforçou que o paciente permanece internado em estado estável e está recebendo suporte de uma equipe multidisciplinar para tratar tanto a condição clínica quanto o quadro de dependência e o surto. A direção do HMAPN afirmou que o compromisso com a integridade física e psicológica dos internos é prioridade e que a área atingida passou por reparos imediatos.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet