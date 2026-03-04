O entregador por aplicativo Wildson, que havia sido vítima de um assalto enquanto trabalhava nas proximidades da Gameleira, em Rio Branco, recebeu uma ajuda que mudou o rumo da história nesta quarta-feira (4). Após o vídeo em que ele pedia ajuda circular nas redes sociais, um gesto de solidariedade chamou atenção e mobilizou internautas.

Relembre o caso: Tá difícil! Entregador é assaltado durante corrida e pede ajuda para recuperar bicicleta e celular

De acordo com publicações compartilhadas nas redes, o empresário Edilson, dono da empresa Velhinho Motos, decidiu doar uma bicicleta nova para que o trabalhador pudesse voltar a trabalhar. A ação contou com apoio e divulgação de pessoas próximas.

Wildson havia relatado no vídeo que a bicicleta e o celular roubados eram seu único meio de sustento. Sem os equipamentos, ele não conseguia acessar o aplicativo de entregas nem continuar trabalhando, o que gerou grande repercussão e comoção.

A entrega da bicicleta foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, acompanhada de mensagens de agradecimento e apoio. Nos comentários, internautas destacaram a atitude solidária e parabenizaram os envolvidos pela iniciativa.

A publicação também incentiva que mais pessoas sigam e valorizem ações como essa, reforçando a importância da solidariedade para ajudar trabalhadores que enfrentam dificuldades.

Veja o vídeo: