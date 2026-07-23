Estudantes de graduação e pós-graduação podem se candidatar até 31 de agosto

Estão abertas as inscrições para o Programa de Apoio Financeiro Universitário 2026, iniciativa que irá conceder 2 mil bolsas no valor de R$ 3 mil para estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em universidades conveniadas de todo o Brasil.

O benefício tem como objetivo ajudar os universitários a custear despesas relacionadas à vida acadêmica, como transporte, alimentação, aquisição de materiais didáticos e outros gastos necessários para a continuidade dos estudos.

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Criado em 2017, o programa já beneficiou mais de 9.300 estudantes em todo o país. A iniciativa foi desenvolvida para reduzir a evasão no ensino superior, oferecendo um suporte financeiro que contribua para que os alunos permaneçam na graduação ou na pós-graduação.

Podem participar estudantes com 18 anos ou mais, regularmente matriculados em cursos presenciais ou na modalidade de Educação a Distância (EAD), desde que a instituição de ensino seja conveniada ao programa. O processo seletivo é conduzido pelas próprias universidades participantes.

Além do programa de apoio financeiro, a instituição financeira mantém ações voltadas à educação, à empregabilidade e ao empreendedorismo há mais de 30 anos. Nesse período, foram destinados mais de 2,5 bilhões de euros para projetos educacionais e de desenvolvimento profissional, beneficiando mais de 8,3 milhões de pessoas e empresas por meio de parcerias com mais de mil universidades em diferentes países.

A plataforma Open Academy reúne cursos gratuitos e totalmente subsidiados, programas de capacitação e bolsas de estudo voltados ao desenvolvimento de competências profissionais e ao fortalecimento da empregabilidade, em parceria com universidades e instituições de referência. No portal, os candidatos também podem consultar o regulamento e verificar se a instituição de ensino participa do programa.

As inscrições devem ser realizadas até 31 de agosto por meio da plataforma Santander Open Academy, no endereço: https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/santander-apoio-financeiro-universitario-2026?utm_source=Imprensa&utm_medium=Releases&utm_campaign=SOABR-ApoioFinanceiro-Imprensa.