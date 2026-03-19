19/03/2026
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Equipe do Giro prende mulher e apreende 42 invólucros de drogas no Acre

Os policiais encontraram 37 invólucros de substância análoga à cocaína

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Mulher é presa com drogas durante ação da PM no trapiche da Lagoa em Cruzeiro do Sul
PM apreende cocaína e dinheiro com mulher após perseguição no Trapiche | Foto: Ascom

Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, no trapiche do bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do GIRO realizava patrulhamento a pé em uma área conhecida pelo intenso movimento ligado ao tráfico e à atuação de organizações criminosas, quando avistou um homem e uma mulher em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, o homem fugiu do local e não foi localizado. Já a mulher foi abordada e, durante a revista, os policiais encontraram 37 invólucros de substância análoga à cocaína e outros cinco contendo material semelhante à maconha ou skunk.

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 101 em dinheiro e R$ 6,90 em moedas.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No momento da abordagem, ela assumiu a posse do material ilícito.

Segundo a Polícia Militar, a ação resultou na desarticulação de mais um ponto de venda de drogas na região, contribuindo para o combate ao tráfico e para o reforço da segurança no bairro.

A mulher foi encaminhada à Polícia Civil do Acre, onde permanece à disposição da Justiça.

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