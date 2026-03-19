Mulher é presa com drogas durante ação da PM no trapiche da Lagoa em Cruzeiro do Sul

Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, no trapiche do bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do GIRO realizava patrulhamento a pé em uma área conhecida pelo intenso movimento ligado ao tráfico e à atuação de organizações criminosas, quando avistou um homem e uma mulher em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, o homem fugiu do local e não foi localizado. Já a mulher foi abordada e, durante a revista, os policiais encontraram 37 invólucros de substância análoga à cocaína e outros cinco contendo material semelhante à maconha ou skunk.

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 101 em dinheiro e R$ 6,90 em moedas.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No momento da abordagem, ela assumiu a posse do material ilícito.

Segundo a Polícia Militar, a ação resultou na desarticulação de mais um ponto de venda de drogas na região, contribuindo para o combate ao tráfico e para o reforço da segurança no bairro.

A mulher foi encaminhada à Polícia Civil do Acre, onde permanece à disposição da Justiça.