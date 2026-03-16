O fim de semana foi de tensão para a família da apresentadora Luciana Gimenez. O ator Marco Antonio Gimenez, de 44 anos, foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo) no último sábado (15/03), após uma discussão acalorada com sua mãe, a também atriz Vera Gimenez, de 77 anos. O episódio ocorreu na cobertura onde ambos residem, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o registro policial, a confusão começou por volta das 10h. Vizinhos, assustados com os gritos vindos do apartamento, acionaram a Polícia Militar. Relatos indicam que Marco Antonio teria chegado em casa embriagado após uma festa, o que deu início ao desentendimento familiar.

Intervenção jurídica

Ao saber do ocorrido em São Paulo, Luciana Gimenez acionou imediatamente o advogado Sylvio Guerra para acompanhar o irmão e a mãe. Segundo o defensor, o conflito escalou quando Vera chamou a atenção do filho pelo horário de chegada e pelo estado alcoólico. Marco Antonio prestou depoimento e foi liberado na sequência.

Crise financeira e desemprego

A briga expõe um momento delicado na vida do ator, que interpretou o personagem “Urubu” em Malhação (2005). Em dezembro de 2024, Vera Gimenez revelou publicamente que o filho voltou a morar com ela por estar enfrentando sérias dificuldades financeiras. Desempregado, Marco Antonio precisou vender o próprio imóvel para quitar dívidas, o que teria aumentado a tensão na convivência diária entre mãe e filho.

Laços familiares

Marco Antonio é fruto do relacionamento de Vera Gimenez com o lendário ator Jece Valadão (falecido em 2006). Ele é meio-irmão de Luciana Gimenez por parte de mãe. Até o momento, a assessoria da apresentadora não emitiu um comunicado oficial sobre o estado emocional da família após o incidente.

Fonte: Metrópoles

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