14/03/2026
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Essa é a loja da minha mãe”: vídeo de menina divulgando negócio da família faz sucesso nas redes

Bruna Menezes entrou em uma trend do Instagram que mostra filhos fazendo “propaganda sem vontade”

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Gravação faz parte de uma nova trend que tem circulado no Instagram, na qual pais convidam os próprios filhos para fazer a divulgação de seus empreendimentos. —Foto: Reprodução

“Essa é a loja da minha mãe… se quiser entrar”. A frase, dita com expressão de desdém pela pequena Maria Clara Menezes, de Rio Branco, virou um dos vídeos mais comentados entre amigos e seguidores da família nas redes sociais nos últimos dias.

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É que a gravação faz parte de uma nova trend que tem circulado no Instagram, na qual pais convidam os próprios filhos para fazer a divulgação de seus empreendimentos. A graça está justamente no jeito “sem vontade” das crianças ao apresentar o negócio.

No caso de Maria Clara, a espontaneidade acabou sendo o principal atrativo do vídeo. A menina aparece mostrando a loja da mãe enquanto faz comentários curtos e com um ar de pouca empolgação – o que arrancou risadas de quem assistiu. A ideia partiu da mãe, a empresária Bruna Menezes, que decidiu entrar na brincadeira após ver a tendência nas redes sociais.

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“É uma trend que tá no Instagram. As blogueiras estão cobrando muito caro para fazer publicidade, aí a brincadeira é chamar o filho para fazer o marketing da loja”, contou.

Segundo ela, o diferencial está justamente no comportamento natural das crianças. “Só que filho da gente faz tudo com muita má vontade quando é coisa de adulto. Aí aparece ele fazendo marketing como se não quisesse fazer”, explicou.

Bruna afirma que a reação da filha foi completamente espontânea e que o resultado acabou sendo ainda mais engraçado do que ela imaginava. “Ela agiu assim naturalmente, mas ficou muito engraçado. Todo mundo está gostando do vídeo”, finalizou.

VEJA O VÍDEO:

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