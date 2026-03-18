18/03/2026
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“Pensando na reeleição”, diz Gladson sobre saída de deputados da base

O grupo decidiu apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo

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Gladson reafirmou que respeita a decisão dos políticos
Gladson reafirmou que respeita a decisão dos políticos | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O governador Gladson Camelí lamentou nesta quarta-feira (18), durante coletiva de imprensa na inauguração da nova sede do Samu, a debandada que está acontecendo na sua base na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

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Na terça-feira (17), o primeiro a deixar o grupo foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD). Nesta quarta, foi a vez do deputado Tadeu Hassem, que oficializou a sua saída e a da irmã, a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem. O grupo decidiu apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo. Quem também está prestes a deixar o governo é o deputado Pedro Longo (PDT).

“Eu acho que todo o apoio que vem para somar vai fazer falta. Agora, eu respeito a decisão deles. Aí vocês têm que colocar também no radar que eles são preocupados também com a legenda dos partidos que eles vão disputar a reeleição”, afirmou o governador.

Gladson reafirmou que respeita a decisão dos políticos.

“Eu desejo boa sorte. Tá certo? Tem muitos ali, dois deputados que eu já sabia. Não é novidade pra mim. É assim, a decisão particular deles. Eles estão pensando também na reeleição deles. Eu respeito”, concluiu o governador.

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