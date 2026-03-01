01/03/2026
EUA usam pela primeira vez drone de ataque unidirecional contra o Irã em meio à escalada do conflito

Pentágono diz que tecnologia foi empregada neste domingo durante ofensiva militar

As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram neste domingo (1º) o uso, pela primeira vez, de drones de ataque unidirecional em operações contra o Irã. A informação foi divulgada em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Os equipamentos, conhecidos como LUCAS (Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo), foram descritos por militares americanos como dispositivos de “baixo custo” e com tecnologia inspirada em modelos iranianos, como os drones Shahed. Segundo o Pentágono, o objetivo é ampliar a capacidade de resposta com equipamentos de alto alcance e impacto estratégico.

De acordo com autoridades americanas, os ataques fazem parte de uma ofensiva mais ampla conduzida em conjunto com Israel contra alvos considerados estratégicos dentro do território iraniano. A operação é apontada como uma das mais significativas realizadas contra o país nas últimas décadas.

O Departamento de Defesa dos EUA informou ainda que não houve registro de mortes ou feridos entre militares americanos durante a ação. Já autoridades iranianas classificaram os ataques como agressão direta e prometeram resposta proporcional.

Especialistas avaliam que o uso desse tipo de drone representa uma nova etapa no confronto, ampliando o uso de tecnologias de guerra remota e elevando o nível de tensão na região. A comunidade internacional acompanha os desdobramentos com preocupação diante do risco de expansão do conflito.

Metrópoles

