19/03/2026
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Ex-tenente da PM acusado de matar companheira em Rio Branco vai a júri popular

Entenda a decisão que leva ex-tenente da PMAC a julgamento por crime brutal

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Ex-tenente da PM acusado de matar companheira em Rio Branco vai a júri popular
Ex-tenente da PM acusado de matar companheira em Rio Branco vai a júri popular | Foto: ContilNet

A Justiça do Acre decidiu que o ex-tenente da reserva da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri acusado de feminicídio. Ele responde pela morte da companheira, Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, atingida por quatro tiros em setembro do ano passado, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Ainda não há data definida para o julgamento.

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A decisão judicial, conhecida como pronúncia, foi assinada na última segunda-feira (16) e indica que existem provas suficientes para que o caso seja analisado por jurados populares. Agora, defesa e Ministério Público do Acre têm prazo para apresentar novas manifestações antes da próxima etapa do processo.

Segundo o juiz responsável pelo caso, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar. A investigação aponta que Ionara foi morta durante uma discussão do casal, motivada por um desentendimento considerado fútil. O magistrado também destacou que a vítima era mãe de duas crianças pequenas e que o crime aconteceu na presença delas, o que pode aumentar a pena em caso de condenação.

Testemunhas relataram à polícia que o relacionamento durava cerca de um ano e que o acusado demonstrava ciúmes, embora não houvesse registros anteriores de denúncias por agressão. Uma das crianças contou ter ouvido os disparos e encontrado a mãe caída na varanda da casa. Após o crime, o suspeito fugiu e deixou as meninas sozinhas no local.

Reginaldo se entregou dois dias depois e permanece preso desde então. A Justiça negou pedidos da defesa para revogar a prisão preventiva, alegando a gravidade do caso e o risco de novos crimes. A arma usada, que tinha porte autorizado e pertencia à Polícia Militar, foi apreendida e enviada para perícia.

O ex-tenente foi indiciado por feminicídio com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha. Ionara morreu antes da chegada do atendimento médico. Conforme o processo, o militar havia se aposentado em 2018 após mais de 30 anos de serviço e, em 2022, voltou a atuar em funções administrativas na corporação.

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