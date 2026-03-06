Exército Brasileiro incorpora 130 novos recrutas no 61º BIS em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 6 de março de 2026, o Exército Brasileiro realizou a cerimônia de incorporação de 130 novos recrutas no 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A solenidade marcou oficialmente a entrada dos jovens nas fileiras do Exército, dando início ao período de formação militar.

Durante a cerimônia, o comandante do batalhão, Fábio Santos, destacou que o momento é considerado um dos mais simbólicos dentro do calendário de instruções da unidade.

Segundo o comandante, a incorporação representa a renovação constante do efetivo militar. Todos os anos, jovens são recebidos para o serviço militar obrigatório e, ao final do ciclo, muitos são dispensados para que uma nova turma possa iniciar a formação.

“Essa é uma das festas mais representativas que nós temos no ano de instrução. Representa a renovação. Recebemos jovens da comunidade local e das cidades da região para iniciar esse processo de formação”, afirmou o major.

Entre os novos soldados incorporados, dois são de povos indígenas, fato que, segundo o comandante, reforça que o Exército Brasileiro está aberto a todos os cidadãos, independentemente de origem, classe ou cor.

O oficial também ressaltou que o período de serviço militar oferece uma formação que vai além do treinamento operacional. Durante o ano de instruções, os recrutas passam por atividades voltadas à disciplina, hierarquia, cumprimento do dever e fortalecimento de valores cívicos.

Além do treinamento, os militares recebem estrutura completa dentro do quartel, incluindo fardamento, alimentação, alojamento e apoio médico.

“Eles vão receber uma formação social e de caráter muito forte aqui dentro. É uma oportunidade de crescimento pessoal e também de conhecer a carreira militar”, destacou o comandante.

O major ainda enfatizou a relação histórica entre o batalhão e a população da região. Segundo ele, a comunidade de Cruzeiro do Sul e de todo o Acre mantém uma ligação próxima com o 61º BIS, algo que, de acordo com o comandante, se destaca em comparação com outras unidades onde já serviu.

“Essa ligação do batalhão com a cidade é muito forte. A comunidade abraça o batalhão, e os militares precisam cuidar e respeitar essa relação construída ao longo dos anos”, concluiu.