07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Exército Brasileiro incorpora 130 novos recrutas no 61º BIS em Cruzeiro do Sul

A solenidade marcou oficialmente a entrada dos jovens nas fileiras do Exército

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Exército Brasileiro incorpora 130 novos recrutas no 61º BIS
Exército Brasileiro incorpora 130 novos recrutas no 61º BIS/Foto: ContilNet

Na manhã desta sexta-feira, 6 de março de 2026, o Exército Brasileiro realizou a cerimônia de incorporação de 130 novos recrutas no 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A solenidade marcou oficialmente a entrada dos jovens nas fileiras do Exército, dando início ao período de formação militar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante a cerimônia, o comandante do batalhão, Fábio Santos, destacou que o momento é considerado um dos mais simbólicos dentro do calendário de instruções da unidade.

A solenidade marcou oficialmente a entrada dos jovens nas fileiras do Exército

A solenidade marcou oficialmente a entrada dos jovens nas fileiras do Exército/Foto: ContilNet

Segundo o comandante, a incorporação representa a renovação constante do efetivo militar. Todos os anos, jovens são recebidos para o serviço militar obrigatório e, ao final do ciclo, muitos são dispensados para que uma nova turma possa iniciar a formação.

“Essa é uma das festas mais representativas que nós temos no ano de instrução. Representa a renovação. Recebemos jovens da comunidade local e das cidades da região para iniciar esse processo de formação”, afirmou o major.

Entre os novos soldados incorporados, dois são de povos indígenas, fato que, segundo o comandante, reforça que o Exército Brasileiro está aberto a todos os cidadãos, independentemente de origem, classe ou cor.

O oficial também ressaltou que o período de serviço militar oferece uma formação que vai além do treinamento operacional. Durante o ano de instruções, os recrutas passam por atividades voltadas à disciplina, hierarquia, cumprimento do dever e fortalecimento de valores cívicos.

Além do treinamento, os militares recebem estrutura completa dentro do quartel, incluindo fardamento, alimentação, alojamento e apoio médico.

Além do treinamento, os militares recebem estrutura completa dentro do quartel

Além do treinamento, os militares recebem estrutura completa dentro do quartel/Foto: ContilNet

“Eles vão receber uma formação social e de caráter muito forte aqui dentro. É uma oportunidade de crescimento pessoal e também de conhecer a carreira militar”, destacou o comandante.

O major ainda enfatizou a relação histórica entre o batalhão e a população da região. Segundo ele, a comunidade de Cruzeiro do Sul e de todo o Acre mantém uma ligação próxima com o 61º BIS, algo que, de acordo com o comandante, se destaca em comparação com outras unidades onde já serviu.

“Essa ligação do batalhão com a cidade é muito forte. A comunidade abraça o batalhão, e os militares precisam cuidar e respeitar essa relação construída ao longo dos anos”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.