A família de um cachorro chamado Toddy está em busca de informações sobre o paradeiro do animal, desaparecido nas redondezas do bairro Wanderley Dantas, nas proximidades da rua Severo Ferreira.

De acordo com os tutores, Toddy possui uma deficiência em uma das patas e caminha mancando, o que pode dificultar sua locomoção e aumentar a preocupação com seu estado de saúde.

O desaparecimento ocorreu recentemente e, desde então, familiares e amigos realizam buscas pela região, além de divulgar informações nas redes sociais na tentativa de localizar o animal.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Toddy ou encontrá-lo deve entrar em contato pelo número (68) 99992-3120.

A família pede a colaboração da população para que o cachorro possa ser localizado e retornar em segurança para casa.