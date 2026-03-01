01/03/2026
Família procura por cachorro desaparecido e pede ajuda da população

Animal tem deficiência na pata, anda mancando e sumiu nas proximidades do bairro Wanderley Dantas

Cachorro chamado Toddy desapareceu nas imediações da rua Severo Ferreira e família pede informações.
Cachorro chamado Toddy desapareceu nas imediações da rua Severo Ferreira e família pede informações/ Foto: Reprodução

A família de um cachorro chamado Toddy está em busca de informações sobre o paradeiro do animal, desaparecido nas redondezas do bairro Wanderley Dantas, nas proximidades da rua Severo Ferreira.

Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com os tutores, Toddy possui uma deficiência em uma das patas e caminha mancando, o que pode dificultar sua locomoção e aumentar a preocupação com seu estado de saúde.

O desaparecimento ocorreu recentemente e, desde então, familiares e amigos realizam buscas pela região, além de divulgar informações nas redes sociais na tentativa de localizar o animal.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Toddy ou encontrá-lo deve entrar em contato pelo número (68) 99992-3120.

A família pede a colaboração da população para que o cachorro possa ser localizado e retornar em segurança para casa.

