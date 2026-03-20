Filho encontra corpo de idoso carbonizado após casa pegar fogo; suspeita é de latrocínio

Um incêndio ocorrido em uma propriedade rural no município de Plácido de Castro terminou de forma trágica e cercada de mistério. O corpo de Delson Bonete da Cruz, de 61 anos, foi encontrado carbonizado dentro da própria casa, localizada no km 16 do ramal Mendes Carlos 1.

O caso só veio à tona dias após o ocorrido. Segundo informações repassadas à polícia, familiares estranharam a ausência de contato com o idoso e passaram a tentar localizá-lo. Diante da falta de respostas, um dos filhos decidiu ir até o local no sábado (14), onde encontrou a residência completamente destruída pelas chamas.

Ao verificar os escombros, o familiar acabou localizando restos mortais em meio às cinzas, confirmando a morte do pai. A intensidade do fogo dificultou a identificação imediata, sendo encontrados apenas fragmentos ósseos.

A região onde o imóvel está situado é de difícil acesso, principalmente neste período do inverno amazônico, o que pode ter contribuído para a demora na descoberta do caso e no acionamento das autoridades.

De acordo com as primeiras análises, a Polícia Civil trabalha com diferentes linhas de investigação. Entre elas, está a suspeita de latrocínio — roubo seguido de morte — embora outras possibilidades ainda não tenham sido descartadas.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passaram por exames antes de serem liberados para os procedimentos funerários.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar eventuais envolvidos.

A morte do idoso causou forte repercussão na comunidade local, especialmente entre moradores da região rural, que aguardam respostas sobre o que teria motivado o crime.